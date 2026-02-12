Cuándo se debate en Diputados la Reforma Laboral tras la media sanción del Senado
El proyecto, que contó con 42 votos a favor y 30 en contra, pasará a la Cámara Baja, donde el oficialismo tiene la primera minoría.
En una maratónica sesión, el Gobierno de Javier Milei consiguió la media sanción a la reforma laboral en el Senado. Ahora, la iniciativa ingresará a Diputados donde el oficialismo proyecta tratarla en comisión la próxima semana, después de los feriados por Carnaval, para llevarlo al recinto el 25 de febrero.
La propuesta, que quedó con 213 artículos, cosechó 42 votos a favor en la general y 30 en contra. El oficialismo tuvo el acompañamiento del PRO, la UCR, Provincias Unidas como así también aquellos legisladores que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Neuquén y Tucumán.
En los palcos del Senado estuvieron para los festejos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.
Por su parte el peronismo se mostró homogéneo a la hora de la votación ya que los 5 legisladores de Convicción Federal rechazaron la propuesta junto a los representantes del bloque Justicialista que comanda José Mayans. Tampoco acompañaron al oficialismo los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.
El debate se extendió de manera poco habitual como consecuencia de la estrategia adoptada por el bloque Justicialista que, ante la inminencia de una nueva derrota legislativa a manos de un oficialismo en minoría, adoptó como último recurso extender lo máximo posible la sesión, anotando 19 de sus 21 senadores en la lista de oradores.
El texto que finalmente saldrá del Senado en revisión con destino a la Cámara de Diputados sufrió más de 50 cambios con relación al dictamen firmado en diciembre pasado, cuando Bullrich fracasó en su intento de darle un tratamiento exprés al ambicioso proyecto de más de 200 artículos.
Entre los cambios que se conocieron antes del inicio de la sesión figura la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%, reclamada por los gobernadores provinciales. Esto terminó por despejar el camino del proyecto y darle a Bullrich los votos que necesitaba para poder enviar el proyecto en revisión a la Cámara de Diputados.
A pesar de que fue uno de los temas más cuestionados desde que se presentó el proyecto, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo por el cual las empresas deberán constituir un fondo administrado por privados para pagar indemnizaciones, pasó la votación en particular sin inconvenientes.
