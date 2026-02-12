Cuándo se debate en Diputados la Reforma Laboral tras la media sanción del Senado

El texto que finalmente saldrá del Senado en revisión con destino a la Cámara de Diputados sufrió más de 50 cambios con relación al dictamen firmado en diciembre pasado, cuando Bullrich fracasó en su intento de darle un tratamiento exprés al ambicioso proyecto de más de 200 artículos.

Entre los cambios que se conocieron antes del inicio de la sesión figura la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%, reclamada por los gobernadores provinciales. Esto terminó por despejar el camino del proyecto y darle a Bullrich los votos que necesitaba para poder enviar el proyecto en revisión a la Cámara de Diputados.

A pesar de que fue uno de los temas más cuestionados desde que se presentó el proyecto, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo por el cual las empresas deberán constituir un fondo administrado por privados para pagar indemnizaciones, pasó la votación en particular sin inconvenientes.