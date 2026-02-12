Un fuerte temblor de magnitud 6,2 se sintió en Mendoza

El método usa los más de 2.000 millones de teléfonos Android de todo el mundo como minisismógrafos para crear la red de detección de terremotos más grande del mundo; los teléfonos detectan la vibración y la velocidad del temblor de un terremoto y alertan a los usuarios de Android de las zonas afectadas.

Cómo activar el alerta por temblores



La explicación está en una función incorporada en los dispositivos Android que permite detectar movimientos sísmicos a través de los sensores del propio celular.