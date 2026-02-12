Un fuerte temblor de magnitud 6,2 se sintió en Mendoza
El sistema de alertas sísmicas de Android envió una notificación anticipada a miles de usuarios y generó sorpresa por la precisión con la que advirtió el movimiento.
Un fuerte sismo de 6,1 en la escala de magnitud se registró este jueves en Chile y se sintió con claridad en Mendoza. Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 10.34 con epicentro en la región de Coquimbo, precisamente 13 kilómetros al oeste de Punitaqui y a una profundidad de 54 km.
El sismo de mediana intensidad tuvo una duración cercana a los 50 segundos. Además de las regiones del norte y centro de Chile, en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, San Luis y hasta Córdoba se percibió el temblor, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) en base a lo medido en la escala Mercalli.
En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios de mendocinos que contaron algo llamativo: sus teléfonos Android les enviaron una notificación alertando sobre el terremoto antes de que percibieran la sacudida.
Cómo funciona la alerta sísmica de Google
Todos los teléfonos móviles contienen acelerómetros muy pequeños que pueden detectar vibraciones y velocidad, señales que indican que podría estar produciéndose un terremoto.
Si el teléfono detecta algo que considere que puede ser un terremoto, envía una señal al servidor de detección de terremotos junto con la ubicación aproximada en la que se produjo el temblor. El servidor combina entonces la información de muchos teléfonos para averiguar si se está produciendo un terremoto.
El método usa los más de 2.000 millones de teléfonos Android de todo el mundo como minisismógrafos para crear la red de detección de terremotos más grande del mundo; los teléfonos detectan la vibración y la velocidad del temblor de un terremoto y alertan a los usuarios de Android de las zonas afectadas.
Cómo activar el alerta por temblores
La explicación está en una función incorporada en los dispositivos Android que permite detectar movimientos sísmicos a través de los sensores del propio celular.
- Ingresá a Ajustes / Configuración > Seguridad y emergencia.
- Activá la opción “Mensaje de emergencia”.
- En “Alertas de sismos” podés activar o desactivar la función y chequear una demostración para que veas el sonido y el estilo en pantalla de la alerta.
