Jey Mammon, sobre la sexualidad: "Hay pibes que se terminan matando"

"Creo que Georgina jamás diría algo incorrecto. Un gay, más que fortaleza, necesita una madre amorosa. El camino es doloroso y alegre, todo junto. No sé cómo tiene que ser la madre de un gay. Mi madre siempre fue muy fuerte, pero tuvo que transitar distintas etapas. Está el estereotipo de que el varón tiene que jugar a la pelota", manifestó.

El argumento del humorista no quedó ahí. Visiblemente emocionado en Intrusos, agregó: "Hay pibes que se terminan matando por eso. En mi caso, un día mi mamá me dijo 'te gusta esa chica que pasa ahí', y le dije 'no, no me gusta ninguna'".

"Todo el tiempo recibo mensajes de chicos con sus situaciones personales, me cuentan sus historias, deprimidos, angustiados, en lo cotidiano falta mucho. Es una cuestión de ignorancia. No confronto con estos temas, cuando fue lo de María Marta (Serra Lima, quien tuvo declaraciones homofóbicas), no me pelee con Marta", continuó.

"Trato de no confrontar con temas sexuales, hay que educar. Cuanto más te alejas de Capital Federal peor es. Pueblo chico, infierno grande. Es generacional y a la vez no", detalló.

"Los padres a veces prefieren no ver lo que está pasando. En mi caso no fue traumático. Fue raro. Cuántos padres dicen '¿qué hicimos mal, en qué nos equivocamos?'", detalló.