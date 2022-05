La China Suárez volvió a Twitter después de 279 días: "Dejen de joderme"

El 18 de agosto de 2021 fue la última vez que los seguidores de la China Suárez la leyeron en su cuenta de Twitter. La actriz tiene casi 4 millones de seguidores que lo último que vieron fue un like a Ibai Llanos. "Llevaba 25 años utilizando tranquilamente el verbo 'coger' hasta que por culpa de la gente de latinoamérica su significado en mi cabeza ha cambiado completamente. Os podéis ir a la mierda. Me habéis jodido la vida, a mí esto antes no me pasaba", posteó el influencer español. Desde entonces sólo se la leyó en Instagram.