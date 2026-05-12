Susto por un principio de incendio en La Parolaccia Dolce & Caffe sobre Avenida Del Libertador
Los bomberos trabajan en la avenida Del Libertador y Sucre para apagar el incendio.
Un incendio se desató este martes por la mañana en el restaurante La Parolaccia en el barrio porteño de Belgrano y varias dotaciones de Bomberos tuvieron que trabajar en el lugar para controlar las llamas.
La construcción fue totalmente evacuada y estará clausurada mientras se detecta la causa del incendio.
Em siniestro se originó pasadas las 8:00 en avenida Del Libertador y Sucre, una zona muy concurrida de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que dio aviso de las llamas que salían prominentemente del primer piso de un edificio de la zona y así varios efectivos de seguridad se dirigieron inmediatamente hasta la dirección señalada.
Por el incendio no se registraron heridos y la zona permaneció con el tránsito interrumpido.
Se incendió un edificio en el microcentro porteño y evacuaron a 45 personas
Un incendio en un edificio de Avenida de Mayo al 1260, en el microcentro porteño, obligó esta tarde a evacuar a 45 personas que se encontraban en el inmueble. El operativo involucró a personal de Bomberos de la Ciudad y al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), según informaron fuentes de ese organismo a la agencia Noticias Argentinas.
El foco se originó en un departamento del noveno piso que. La propiedad funciona como unidad de alquiler, en la arteria que corre entre las calles Salta y Santiago del Estero, en pleno corazón administrativo y comercial de la Ciudad de Buenos Aires.
El fuego fue controlado por las dotaciones de Bomberos sin que se registraran víctimas. El SAME confirmó que ninguno de los evacuados requirió atención médica ni traslado a un centro hospitalario: las 45 personas resguardadas por los brigadistas resultaron ilesas.
En este caso, el trabajo coordinado entre Bomberos y el SAME permitió que el procedimiento concluyera sin consecuencias físicas para ninguno de los presentes. La condición del departamento —sin habilitación y destinado al alquiler— será, previsiblemente, materia de análisis por parte de las autoridades de la Ciudad, aunque hasta el momento del cierre de esta nota no se informaron medidas administrativas al respecto.
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