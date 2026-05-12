Susto por un principio de incendio en La Parolaccia Dolce & Caffe sobre Avenida Del Libertador

incendio belgrano

Se incendió un edificio en el microcentro porteño y evacuaron a 45 personas



Un incendio en un edificio de Avenida de Mayo al 1260, en el microcentro porteño, obligó esta tarde a evacuar a 45 personas que se encontraban en el inmueble. El operativo involucró a personal de Bomberos de la Ciudad y al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), según informaron fuentes de ese organismo a la agencia Noticias Argentinas.

El foco se originó en un departamento del noveno piso que. La propiedad funciona como unidad de alquiler, en la arteria que corre entre las calles Salta y Santiago del Estero, en pleno corazón administrativo y comercial de la Ciudad de Buenos Aires.

El fuego fue controlado por las dotaciones de Bomberos sin que se registraran víctimas. El SAME confirmó que ninguno de los evacuados requirió atención médica ni traslado a un centro hospitalario: las 45 personas resguardadas por los brigadistas resultaron ilesas.

En este caso, el trabajo coordinado entre Bomberos y el SAME permitió que el procedimiento concluyera sin consecuencias físicas para ninguno de los presentes. La condición del departamento —sin habilitación y destinado al alquiler— será, previsiblemente, materia de análisis por parte de las autoridades de la Ciudad, aunque hasta el momento del cierre de esta nota no se informaron medidas administrativas al respecto.