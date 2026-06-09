Uno de los prófugos más buscados de Santa Fe cayó en Monserrat: quién es y de qué se lo acusa

Cómo fue la captura en un boliche de Monserrat

Andrés Plin Acosta La Policía Federal logró la captura de uno de los prófugos más buscados

Las tareas de inteligencia criminal permitieron establecer que el sospechoso se encontraba dentro de un reconocido local bailable ubicado en la intersección de las calles Perú y Venezuela, en el barrio porteño de Monserrat. Con esa información, los investigadores desplegaron un operativo de vigilancia y seguimiento en la zona para confirmar su presencia y avanzar con la detención.

Una vez corroborados los datos, se implementó un operativo cerrojo en los alrededores del establecimiento. Finalmente, apenas pasadas las 7 de la mañana, los efectivos lograron interceptarlo cuando abandonaba el boliche.

Según informaron fuentes policiales, Acosta intentó resistirse, por lo que los efectivos tuvieron que emplear la fuerza mínima indispensable para reducirlo y concretar la detención. El operativo concluyó sin personas lesionadas.

Tras su captura, el acusado quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado para cumplir con las diligencias procesales correspondientes. Además de los delitos por los que era buscado, Acosta también fue imputado por atentado y resistencia a la autoridad.

Presuntos vínculos con la barra de Rosario Central y bandas criminales

Andrés Plin Acosta Acosta era intensamente buscado desde junio de 2025

Acosta era intensamente buscado desde junio de 2025 por una causa que lo investiga por asociación ilícita y tenencia ilegal de armas de fuego. Según las actuaciones judiciales, se investiga su presunta participación en diversos ataques armados contra establecimientos educativos y una dependencia policial de la ciudad de Rosario, hechos que habrían estado relacionados con disputas territoriales entre organizaciones criminales.

De acuerdo con la investigación, Acosta tendría relación con una organización delictiva asociada a la banda conocida como “Los Menores”, señalada por haber tomado el control de sectores de la barra brava del Club Atlético Rosario Central tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo.

Andrés Plin Acosta Así trasladaban a Andres "Plin" Acosta ante las autoridades judiciales

Además, se lo investiga por presuntos vínculos con una estructura criminal liderada por Francisco Riquelme, señalado como responsable de una red de narcomenudeo con actividad en el noroeste de la ciudad de Rosario.