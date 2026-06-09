Uno de los prófugos más buscados de Santa Fe cayó en Monserrat: quién es y de qué se lo acusa
El joven de 27 años fue detenido a la salida de un boliche. Integraba el listado de las diez personas con pedido de captura más importantes de la provincia.
Uno de los diez prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires cuando salía de un boliche ubicado en el barrio porteño de Monserrat. Se trata de Andrés Raúl Acosta, alias "Plin", sobre quien se había dispuesto una recompensa de 25 millones de pesos para quienes brindaran datos que permitieran localizarlo.
La captura se llevó a cabo el lunes durante un minucioso operativo realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina. El joven de 27 años fue detenido en la intersección de las calles Perú y Venezuela, a la salida del boliche “Museum”, donde había pasado la noche.
Acosta registraba un pedido de captura vigente por delitos vinculados a asociación ilícita, tenencia ilegal de armas de fuego y actividades relacionadas con el narcomenudeo.
El procedimiento se concretó en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de Rosario, a cargo del fiscal Patricio Saldutti, y contó con la participación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales de la Provincia de Santa Fe (CIOPE), la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y el Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO) de la PFA.
Cómo fue la captura en un boliche de Monserrat
Las tareas de inteligencia criminal permitieron establecer que el sospechoso se encontraba dentro de un reconocido local bailable ubicado en la intersección de las calles Perú y Venezuela, en el barrio porteño de Monserrat. Con esa información, los investigadores desplegaron un operativo de vigilancia y seguimiento en la zona para confirmar su presencia y avanzar con la detención.
Una vez corroborados los datos, se implementó un operativo cerrojo en los alrededores del establecimiento. Finalmente, apenas pasadas las 7 de la mañana, los efectivos lograron interceptarlo cuando abandonaba el boliche.
Según informaron fuentes policiales, Acosta intentó resistirse, por lo que los efectivos tuvieron que emplear la fuerza mínima indispensable para reducirlo y concretar la detención. El operativo concluyó sin personas lesionadas.
Tras su captura, el acusado quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado para cumplir con las diligencias procesales correspondientes. Además de los delitos por los que era buscado, Acosta también fue imputado por atentado y resistencia a la autoridad.
Presuntos vínculos con la barra de Rosario Central y bandas criminales
Acosta era intensamente buscado desde junio de 2025 por una causa que lo investiga por asociación ilícita y tenencia ilegal de armas de fuego. Según las actuaciones judiciales, se investiga su presunta participación en diversos ataques armados contra establecimientos educativos y una dependencia policial de la ciudad de Rosario, hechos que habrían estado relacionados con disputas territoriales entre organizaciones criminales.
De acuerdo con la investigación, Acosta tendría relación con una organización delictiva asociada a la banda conocida como “Los Menores”, señalada por haber tomado el control de sectores de la barra brava del Club Atlético Rosario Central tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo.
Además, se lo investiga por presuntos vínculos con una estructura criminal liderada por Francisco Riquelme, señalado como responsable de una red de narcomenudeo con actividad en el noroeste de la ciudad de Rosario.
Dejá tu comentario