Por qué es el Día de los Abuelos hoy: frases para saludarlos por WhatsApp y que se emocionen
Cada 26 de julio se celebra en Argentina el Día de los Abuelos. Enterate por qué se conmemora esta emotiva fecha y qué frases podés enviar.
Los abuelos ocupan un lugar fundamental en las familias por su inmenso amor y experiencia. Por este motivo, cada 26 de julio se celebra en nuestro país el Día de los Abuelos, una jornada ideal para reconocer y agradecer todo lo que hacen a diario por sus nietos y seres queridos.
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Por qué se celebra el Día de los Abuelos el 26 de julio
El origen de esta celebración está profundamente ligado a la tradición católica. La fecha conmemora a San Joaquín y Santa Ana, quienes, según las creencias, fueron los padres de la Virgen María y los abuelos de Jesús. Ambos son considerados los patronos de los abuelos, ya que representan valores inquebrantables como el amor, la solidaridad, la bondad y la esperanza.
Aunque no es un feriado oficial en el calendario nacional, es la oportunidad perfecta para rendirles homenaje por haber acompañado a tantas generaciones. Además de esta jornada, en Argentina existen otras fechas para celebrarlos: el Día del Abuelo (el tercer domingo de agosto) y el Día de la Abuela (el segundo domingo de noviembre).
Las mejores frases para saludarlos por WhatsApp
Si no podés visitarlos en persona para darles un abrazo, un simple mensaje en el celular puede alegrarles el día. A continuación, las dedicatorias más emocionantes para que les compartas:
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"Gracias por tener siempre un consejo sabio y un abrazo cálido. ¡Feliz día!"
"El amor de un abuelo es el mayor tesoro de la familia. ¡Los quiero muchísimo!"
"Tus historias son mi herencia favorita. Gracias por tanta dedicación y paciencia infinita."
"Nadie consiente y ama como ustedes. ¡Que pasen un hermoso día lleno de mimos y alegría!"
"Son la raíz fuerte de nuestra familia. Gracias por cuidarnos siempre con el corazón."
Cuándo se festeja en otras partes del mundo
El reconocimiento a los mayores es universal, aunque el calendario varía según el país. Mientras que España también lo conmemora cada 26 de julio, México lo festeja el 28 de agosto y Canadá el segundo domingo de septiembre. Por su parte, Chile realiza el homenaje el 15 de octubre y Uruguay optó por el 19 de junio, demostrando que el cariño hacia ellos no conoce de fronteras.
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