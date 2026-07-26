Por qué es el Día de los Abuelos hoy: frases para saludarlos por WhatsApp y que se emocionen

Por qué se celebra el Día de los Abuelos el 26 de julio

El origen de esta celebración está profundamente ligado a la tradición católica. La fecha conmemora a San Joaquín y Santa Ana, quienes, según las creencias, fueron los padres de la Virgen María y los abuelos de Jesús. Ambos son considerados los patronos de los abuelos, ya que representan valores inquebrantables como el amor, la solidaridad, la bondad y la esperanza.