Alarma en Cataratas del Iguazú: el caudal de agua es cinco veces mayor al promedio habitual
La fuerza del agua transformó la postal de los 275 saltos y obligó a cerrar preventivamente el circuito de la Garganta del Diablo. Todos los detalles.
Las Cataratas del Iguazú volvieron a regalar este domingo una postal impactante, con un volumen de agua extraordinario que potencia la belleza de los 275 saltos que forman parte de esta maravilla natural y uno de los lugares elegidos para hacer turismo. La fuerza del río Iguazú hizo que miles de litros de agua se desplomaran con una intensidad muy superior a la habitual, generando un espectáculo único para quienes recorren el lugar.
Según el monitoreo hidrológico del río Iguazú, a las 8 de la mañana se registró un caudal de 7.500.000 litros de agua por segundo cayendo por los distintos saltos del atractivo turístico. Esta cifra representa aproximadamente cinco veces más que el valor normal, lo que permite observar a las Cataratas en una de sus postales más imponentes.
A pesar del incremento en el caudal, los visitantes pueden disfrutar de distintos sectores habilitados del Parque Nacional Iguazú, donde recorren los circuitos Superior, Inferior, Sendero Verde y Sendero Macuco. En cada uno de estos caminos, el paisaje se destaca por la fuerza del agua y la magnitud que alcanzaron los saltos.
Continúa cerrado el circuito Garganta del Diablo
Desde el Parque Nacional Iguazú informaron que el circuito Garganta del Diablo permanece cerrado de manera preventiva debido al aumento del caudal del río. La zona, considerada uno de los puntos más impactantes del atractivo, requiere extremar las medidas de seguridad ante las condiciones actuales.
El pasado miércoles, operarios de la empresa Iguazú Argentina ingresaron al circuito cerca de las 15 horas para realizar el rebatimiento de las pasarelas con el objetivo de proteger la estructura y permitir su posterior reacondicionamiento una vez que el nivel del agua lo permita. El procedimiento se llevó adelante bajo estrictas normas de seguridad.
Aunque la Garganta del Diablo es tradicionalmente el sector más destacado por su imponencia, el actual escenario del río Iguazú permite que todos los saltos luzcan con una fuerza excepcional. La gran cantidad de agua registrada en los últimos días transformó cada sector habilitado en una experiencia visual única para los turistas.
Con el caudal elevado, las Cataratas ofrecen una imagen diferente a la habitual, donde la potencia del agua y el paisaje natural se combinan para brindar una de las postales más llamativas de la temporada.
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