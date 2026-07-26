Alarma en Cataratas del Iguazú: el caudal de agua es cinco veces mayor al promedio habitual

Aunque la Garganta del Diablo es tradicionalmente el sector más destacado por su imponencia, el actual escenario del río Iguazú permite que todos los saltos luzcan con una fuerza excepcional. La gran cantidad de agua registrada en los últimos días transformó cada sector habilitado en una experiencia visual única para los turistas.

Con el caudal elevado, las Cataratas ofrecen una imagen diferente a la habitual, donde la potencia del agua y el paisaje natural se combinan para brindar una de las postales más llamativas de la temporada.