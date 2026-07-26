Lionel Scaloni dejó Pujato y su familia tuvo que poner un cartel en la puerta: "Leo ya se fue anoche"

Lionel Scaloni ya dejó Pujato después de pasar unos días junto a su familia tras la final del Mundial 2026, pero el cariño de la gente no se detuvo ni un minuto. De hecho, la situación llegó a tal punto que sus familiares decidieron colocar un cartel en la puerta de su casa para evitar que los vecinos siguieran acercándose con la ilusión de verlo.