Lionel Scaloni dejó Pujato y su familia tuvo que poner un cartel en la puerta: "Leo ya se fue anoche"
El entrenador de la Selección argentina vivió días de emoción junto a los vecinos de su pueblo natal tras el subcampeonato en el Mundial 2026.
Lionel Scaloni ya dejó Pujato después de pasar unos días junto a su familia tras la final del Mundial 2026, pero el cariño de la gente no se detuvo ni un minuto. De hecho, la situación llegó a tal punto que sus familiares decidieron colocar un cartel en la puerta de su casa para evitar que los vecinos siguieran acercándose con la ilusión de verlo.
“Leo ya se fue anoche!!! Gracias x tanto cariño”, decía el mensaje que apareció pegado en el ingreso de la vivienda y que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y se hizo viral en cuestión de minutos.
Lionel Scaloni dejó Pujato y su familia tuvo que poner un cartel en la puerta: "Leo ya se fue anoche
Durante su estadía en el pueblo santafesino, el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 mantuvo un contacto permanente con la gente. Se sacó fotos, firmó camisetas, conversó con vecinos y recibió innumerables muestras de afecto luego del recorrido de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, donde alcanzó la final y cayó ante España.
Lejos de esconderse tras el golpe deportivo, Scaloni eligió vivir esos días con absoluta naturalidad. El DT disfrutó del reconocimiento de quienes lo vieron crecer y volvió a demostrar el perfil sencillo que lo convirtió en una de las figuras más queridas del deporte argentino.
En sus últimas declaraciones públicas, el entrenador había destacado el recibimiento de los hinchas y reconocido que, más allá de la tristeza por la derrota, se sentía orgulloso de lo conseguido: “Estamos satisfechos con lo logrado, somos conscientes de lo que generamos en la gente”.
La escena del cartel en la puerta de su casa terminó convirtiéndose en una muestra más del vínculo que construyó con los argentinos. Porque, aun sin haber podido levantar una segunda Copa del Mundo, Lionel Scaloni regresó a Pujato como lo que ya es desde hace tiempo: uno de los grandes ídolos del fútbol nacional.
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