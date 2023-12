Zlatan Ibrahímovic vuelve al Milan: el curioso rol que ocupará

Por su parte, Ibrahimovic se mostró "emocionado" por su nuevo rol ahora afuera de los campos de juego y dijo: "Mi amor por los 'rossoneri' nunca terminará y la oportunidad de ser parte de su futuro de una manera significativa es algo que sólo podría haber soñado".

"Agradezco esta oportunidad y les aseguro que no es una decisión que tomé a la ligera; es muy importante y personal para mí y mi familia. He pensado mucho, duro e intensamente en el primeros pasos de mi carrera fuera del fútbol, y no podría estar más emocionado de comenzar este viaje como miembro de RedBird y AC Milan", agregó el exgoleador sueco, de 42 años.

EL NUEVO ROL QUE OCUPARÁ ZLATAN IBRAHIMOVIC EN MILAN

Embed EL MILAN VUELVE A ZLATAN



Zlatan Ibrahimovic regresa al mundo del fútbol: será asesor principal del Milan, su último club. El sueco colaborará con el club y sus inversores globales, cumpliendo el rol de socio operativo. pic.twitter.com/BvfWPKH1j1 — Diario Olé (@DiarioOle) December 11, 2023