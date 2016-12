marchesin-romero-ospina-armani.jpg

axel werner.jpg Werner debutará oficialmente con la camiseta de Boca



agustin marchesin.jpg Marchesín, la debilidad de Guillermo



sergio-romero.jpg Romero, con poco lugar en el Manchester United



david ospina.jpg El colombiano juega en el Arsenal de Inglaterra



farnco arman.jpg Armani, identificado con River





Guillermo Sara se ganó un lugar en el once inicial de Boca luego de esperar pacientemente. El arco xeneize, custodiado por Agustín Orion desde diciembre de 2011 hasta el final del primer semestre de 2016, cayó en las manos del ex Atlético Rafaela, casi sin competencia, que comenzó el campeonato sin lucir demasiado.No obstante, un día antes del Superclásico se luxó el hombro derecho y ahora Guillermo busca un arquero.Sara será operado y su recuperación le demandará entre 4 y 6 meses.a préstamo del Atlético Madrid sin opción de compra, el arquero que debutó oficialmente con la camiseta del Xeneize en el triunfo ante River en el Monumental deberá regresar a Europa a mitad del próximo año.: la debilidad de Guillermo Barros Schelotto. Conocido por su paso en Lanús, el arquero de 28 años acaba de ser transferido del Santos Laguna a las Águilas del América. Su alta cotización (6 millones de dólares) impidió realizar la operación en el último mercado de pases.: el arquero de la Selección es la tentación de los grandes de Argentina. Sin continuidad en el Manchester United de Mourinho, Chiquito hace tiempo que busca garantizar su titularidad en su equipo para no perder pisada en la Selección, de cara el Mundial de Rusia 2018. Daniel Angelici reconoció que interesa, aunque lo económico sigue siendo la principal traba.el colombiano, en el Arsenal de Inglaterra, es otro de la lista de Guillermo. Como Romero, presenta las dificultades de competir contra un sueldo en libras exterlinas.campeón de la Copa Libertadores 2016, el arquero que debutó en Ferro seduce al cuerpo técnico y a la dirigencia. Su fanatismo declarado por River, que en un momento estuvo a punto de contratarlo, lo deja de lado.