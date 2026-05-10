El futbolista que la rompió en el fútbol argentino, pero las tragedias marcaron su vida y se retiró

Años más tarde regresó a Sudamérica para vestir la camiseta de el "Granate", donde vivió su mejor momento profesional: fue protagonista del equipo que ganó la Copa Sudamericana y se ganó el reconocimiento de los hinchas. Su carrera se cerró en Racing, en 2013.

Su vida después del retiro

Después de su paso por la "Academia" y de atravesar una etapa difícil a nivel personal, Regueiro optó por poner fin a su carrera profesional y regresar a Uruguay. Allí, junto a su pareja, abrió una juguetería, con la que logró una vida más estable y cerca de sus seres queridos.