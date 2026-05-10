El futbolista que la rompió en el fútbol argentino, pero las tragedias marcaron su vida y se retiró
De sangre charrúa, brilló en el Lanús campeón de la Sudamericana y tuvo un gran paso por Europa. Luego de su retiro, se radicó en Uruguay. Descubrí de quién se trata.
Mario Regueiro fue pieza clave en el Lanús de Guillermo Barros Schelotto campeón de la Sudamericana, aunque antes tuvo un exitoso paso por el fútbol español. Su gran talento en la mitad de la cancha le permitió tener una carrera más que destacada, aunque las tragedias marcaron su vida.
Tras su retiro, dejó la actividad profesional y dio un giro completo en su vida: se dedica a un emprendimiento personal en Uruguay, vinculado al rubro comercial. Este cambio le otorgó un estilo de vida más relajado lejos de las presiones que el mundo del fútbol imprime.
Mario Regueiro y su paso por el fútbol
Regueiro comenzó su carrera en Nacional de Montevideo, donde se presentó como una de las promesas del fútbol uruguayo gracias a su técnica y desequilibrio en el mediocampo. Ese rendimiento le abrió las puertas de Europa, donde primero jugó en el Racing de Santander y logró afianzarse como una pieza importante del equipo.
En 2005 llegó al Valencia, aunque las lesiones le impidieron tener continuidad. Luego pasó por el Real Murcia y por el fútbol griego, etapas en las que intentó recuperar el nivel que había mostrado en sus primeros años.
Años más tarde regresó a Sudamérica para vestir la camiseta de el "Granate", donde vivió su mejor momento profesional: fue protagonista del equipo que ganó la Copa Sudamericana y se ganó el reconocimiento de los hinchas. Su carrera se cerró en Racing, en 2013.
Su vida después del retiro
Después de su paso por la "Academia" y de atravesar una etapa difícil a nivel personal, Regueiro optó por poner fin a su carrera profesional y regresar a Uruguay. Allí, junto a su pareja, abrió una juguetería, con la que logró una vida más estable y cerca de sus seres queridos.
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