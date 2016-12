Embed

El gobierno dey la reunificada Confederación General del Trabajo (CGT) acordaron algunos lineamientos centrales para la redacción de un nuevo proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias . El ante proyecto será discutido mañana con gobernadores y representantes de todos los bloques del Senado y Diputados con el propósito de que sea discutido el próximo miércoles en la Cámara Alta.Aquí las claves del entendimiento entre el gobierno y la CGT:Para el trabajador casado con dos hijos quedaría ende salario bruto.Para el trabajador soltero sin hijos a cargo quedaría ende salario bruto.El aumento en las escalas dependiendo el tramo de ingresos va desde un 167% hasta un 300%Para los trabajadores alcanzados por Ganancias se acordósobre el excedente del Mínimo no Imponible.Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Se trata del mismo coeficiente por medio del cual se actualizan todos los años las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH).La deducción por cónyuge mantendrá la misma proporcionalidad que en la actualidad y será el doble que la deducción por cada hijo.La iniciativaEl plus porsobre la cual el trabajador tributa. La idea es que sin importar cuántas horas extra se trabaje el trabajador se mantenga en la escala prevista de acuerdo a su salario básico.Los viáticos estarían exentos de tributar por un tope de hasta el 40% del Mínimo no Imponible.. La intención sería definir una forma de liquidar el impuesto a las Ganancias de manera tal que al trabajador se le retenga siempre un mismo importe de modo que en los meses en que se cobra el aguinaldo la erogación no sea mayor.Los jubilados comenzarían a pagar Ganancias a partir de un ingreso cinco veces superior al haber mínimo. En la actualidad, la jubilación mínima es de 5.661 pesos, por lo que. Así, el tope de facturación del monotributo subiría desde los actuales 400.000 pesos a 680.000 pesos.Para hacer frente al mayor déficit fiscal que significa este ante proyecto, el gobierno discutirá este martes con los gobernadores los instrumentos para evitar que las provincias sufran una merma significativa en su recaudación ya que Ganancias es un impuesto coparticipable. Aunque no dieron detalles, el ministro del Interior Rogelio Frigerio dio a entender que no se reflotarían las retenciones a la minería ni se gravaría la renta financiera tal como propuso la oposición. "La intención es no seguir aumentando la presión tributaria que es una de las más altas del mundo" dijo Frigerio.