Estremecedor relato de la víctima que sobrevivió al intento de femicidio en Castelar: "No es la primera vez"

La mujer también reveló que ya había sufrido reiterados episodios de violencia ejercida por parte de su expar eja y ahora detenido e imputado por tentativa de homicidio agravado. "No es la primera vez que me pega, él ya me pegó muchas veces", aseguró, al tiempo que remarcó que ya no mantenían una relación sentimental ni convivían juntos.

Durante la entrevista, la mujer sostuvo que relación había estado marcada por la manipulación y el control, y definió a Castelli como un hombre "narcisista y manipulador": “Él te quiere para él, sos suya y nada más”, expresó.

violencia de genero castelar El agresor fue detenido por homicidio agravado en grado de tentativa

En ese sentido, reflexionó sobre el vínculo que mantuvo con su expareja y dejó una estremecedora reflexión: “Todas las mujeres pensamos que pueden cambiar. Repetimos el patrón hasta que la vida nos enseña y nos obliga a cambiar. Sí me había ilusionado con que esta vez él fuera diferente”.

Respecto a lo que sucedió el domingo, indicó: "Se equivocó. Yo le pedí que trajera al nene, no le dije que iba a volver con él ni que íbamos a tener una vida juntos. Nunca le prometí nada y él lo sabía".

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, Betiana expresó varios sentimientos encontrados: “Es una persona que tiene problemas de abandono, repite patrones”, mencionó, aunque al rato remarcó que no busca justificarlo ni minimizar los hechos. "Tampoco lo quiero cubrir".

En se sentido, recordó qué sintió tras el brutal ataque: "Lo único que pensaba era cómo iba a estar él, pero después me di cuenta de que me podría haber matado de las patadas que me dio en la cara", relató.

La mujer también cuestionó la actitud que tuvo el agresor cuando intervino la Policía: "Cuando él se atrincheró en la pieza con el nene no lo pensó. Cuando le dije que estaba la Policía no le importó", recordó con la voz cortada.

violencia de genero castelar La cuchilla y el pico: los elementos incorporados a la causa como prueba para la investigación

Betiana, quien además tiene otros dos hijos de 17 y 20 años, contó que desde hace años afronta sola gran parte de las responsabilidades familiares. Según indicó, Castelli nunca cumplió con el pago de la cuota alimentaria del niño que tienen en común.

Tras el ataque, el hombre fue detenido. En su poder hallaron un pico de albañil y una cuchilla de carnicero. La causa quedó en manos de la fiscal Paula Hondeville, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de Morón, quien caratuló el expediente como homicidio agravado en grado de tentativa.