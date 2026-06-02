Estremecedor relato de la víctima que sobrevivió al intento de femicidio en Castelar: "No es la primera vez"
Betiana estaba durmiendo con su hijo cuando un ruido la despertó: era su expareja ingresando por la fuerza a su casa para atacarla con un cuchillo.
Betiana estaba durmiendo junto a su hijo de tres años cuando los estremecedores ruidos que provenían desde el patio de su casa en Castelar la despertaron de un sobresalto. Al asomarse vio lo peor: se trataba de Víctor Hugo Castelli, su expareja y padre del pequeño, quien había destrozado la reja de la vivienda para ingresar por la fuerza. El hombre la golpeó con fuerza una y otra vez, pero la víctima ya había llamado a la policía y lograron rescatarla.
Tras el episodio que tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Gabriel Miró al 3800, la mujer que fue víctima de un intento de femicidio contó por primera vez cómo fue el brutal ataque que sufrió por parte de Castelli. En su estremecedor testimonio, reconstruyó los momentos de terror que vivió el domingo por la mañana dentro de su casa y aseguró que no era la primera vez que el hombre le pegaba.
Intento de femicidio en Castelar: la palabra de la víctima
Betiana reside en la Costa Atlántica, pero había viajado a Buenos Aires tras la reciente muerte de su padre para atravesar el duelo junto a su familia. En ese contexto, Castelli se ofreció a trasladar al hijo de ambos desde la costa hasta la vivienda donde ella se encontraba. Según relató la mujer, el sábado previo al ataque el hombre estuvo en la casa ayudándola con unas reparaciones de cañerías y luego se retiró. Todo cambió alrededor de las 6 de la mañana del domingo.
"Escuché un ruido y me desperté. Estaba sola con el nene durmiendo. Cuando me fijé, había roto toda la reja de la casa. Cuando abrí los ojos ya lo tenía al lado mío y me sacó de los pelos", recordó la víctima de violencia de género. "No sé qué pasó por su cabeza, por qué actuó así", afirmó.
La mujer también reveló que ya había sufrido reiterados episodios de violencia ejercida por parte de su expar eja y ahora detenido e imputado por tentativa de homicidio agravado. "No es la primera vez que me pega, él ya me pegó muchas veces", aseguró, al tiempo que remarcó que ya no mantenían una relación sentimental ni convivían juntos.
Durante la entrevista, la mujer sostuvo que relación había estado marcada por la manipulación y el control, y definió a Castelli como un hombre "narcisista y manipulador": “Él te quiere para él, sos suya y nada más”, expresó.
En ese sentido, reflexionó sobre el vínculo que mantuvo con su expareja y dejó una estremecedora reflexión: “Todas las mujeres pensamos que pueden cambiar. Repetimos el patrón hasta que la vida nos enseña y nos obliga a cambiar. Sí me había ilusionado con que esta vez él fuera diferente”.
Respecto a lo que sucedió el domingo, indicó: "Se equivocó. Yo le pedí que trajera al nene, no le dije que iba a volver con él ni que íbamos a tener una vida juntos. Nunca le prometí nada y él lo sabía".
A pesar de la gravedad de lo ocurrido, Betiana expresó varios sentimientos encontrados: “Es una persona que tiene problemas de abandono, repite patrones”, mencionó, aunque al rato remarcó que no busca justificarlo ni minimizar los hechos. "Tampoco lo quiero cubrir".
En se sentido, recordó qué sintió tras el brutal ataque: "Lo único que pensaba era cómo iba a estar él, pero después me di cuenta de que me podría haber matado de las patadas que me dio en la cara", relató.
La mujer también cuestionó la actitud que tuvo el agresor cuando intervino la Policía: "Cuando él se atrincheró en la pieza con el nene no lo pensó. Cuando le dije que estaba la Policía no le importó", recordó con la voz cortada.
Betiana, quien además tiene otros dos hijos de 17 y 20 años, contó que desde hace años afronta sola gran parte de las responsabilidades familiares. Según indicó, Castelli nunca cumplió con el pago de la cuota alimentaria del niño que tienen en común.
Tras el ataque, el hombre fue detenido. En su poder hallaron un pico de albañil y una cuchilla de carnicero. La causa quedó en manos de la fiscal Paula Hondeville, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de Morón, quien caratuló el expediente como homicidio agravado en grado de tentativa.
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