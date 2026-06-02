Revelaron que Agostina Vega había denunciado a su padre el año pasado: el contundente motivo

“Gabriel fue denunciado, pero la denuncia no prosperó. Hay actas escolares donde Agostina se retracta y dice que fue para llamar la atención porque el papá estaba enojado con ella”, aseguró a Infobae, una fuente de contacto permanente con el padre de Agostina. La causa continúa, con una imputación, pero el asesinato de la víctima dificulta cualquier avance.

El informe forense preliminar consignó que Agostina fue asfixiada hasta la muerte y luego desmembrada. Los peritos advierten además sobre “posibles lesiones compatibles con abuso sexual”, aunque ese hallazgo aún no fue concluyente. El examen anatomopatológico definitivo será el que establezca con precisión si hubo abuso y orientará la imputación contra Barrelier.

Lo que reveló la autopsia de Agostina Vega

Este lunes se conocieron los resultados preliminares de la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Forense.

Según el informe, la causa de la muerte fue asfixia mecánica y el fallecimiento se produjo entre las 23 del sábado y las primeras horas del domingo.

Los peritos también determinaron que el cuerpo presentaba daño severo en órganos internos compatible con un ataque de extrema violencia.

Tras conocerse el informe preliminar, el fiscal Raúl Garzón avanzó con la recalificación de la causa y el único detenido, Claudio Barrelier, quedó imputado por homicidio agravado por violencia de género (femicidio).

La Fiscalía informó además que todavía espera los informes completos de medicina forense y que el acusado será nuevamente indagado en los próximos días.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta. Tanto funcionarios como familiares de la adolescente sostuvieron públicamente que no descartan la posible participación de otras personas en el hecho, una hipótesis que sigue siendo analizada por la Justicia.

Con nuevos estudios pendientes y medidas de prueba en marcha, la causa busca reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de Agostina, mientras sus compañeros se preparan para darle el último adiós.