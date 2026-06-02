Rompió el silencio la mujer que le prestó el Ford Ka negro a Claudio Barrelier: "Fea sensación"

dueña ford ka

“Si bien hablábamos por teléfono, el viernes anterior le mandé un último mensaje y eliminé su número. Nos habíamos distanciado”, contó.

La mujer indicó que el sábado no hablaron y que el domingo Barrelier volvió a comunicarse. “Me llamó como a las 5 y media preguntándome por qué lo había bloqueado. Le expliqué que solo lo había eliminado, me pidió hablar”, recordó.

Según su relato, el detenido le propuso que lo pasara a buscar para desayunar, algo que solían hacer antes de la pelea. “Hubo un silencio incómodo que recién ahora me hace dar cuenta. Tenía un presentimiento yo”, sostuvo.

Esa noche, Soledad le dijo que no podía verlo. Luego, Barrelier volvió a escribirle para pedirle el auto. “Me dice que necesitaba llevarle ropa a un tío suyo y me vuelve a pedir el auto prestado. Me mandó tres mensajes como insistiéndome, pero era la intensidad que él tenía, por eso no dudé en ese momento”, relató.

El lunes cuando llegó, Barrelier le contó que había ido a declarar porque había sido el último en ver a Agostina. “No indagué mucho en el tema, lo noté tranquilo, medio triste, pero porque hacía mucho no nos veíamos y por la pelea que habíamos tenido”, dijo.

Soledad recordó que el hombre se sentó en la cama y volvió a decirle que tenía que llevar ropa a un familiar. “Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación. Le insistí que se quede, pero se paró y se fue al auto al garaje”, relató.

La charla con el padre de Agostina

Después, Soledad contó que cuando Barrelier le regresó el auto no notó nada raro. "Me subí, había olor a cigarrillo. Si hubiera sospechado me hubiera fijado, pero qué me iba a imaginar”, expresó.

Luego salieron a comprar materiales porque albañiles iban a trabajar en su casa. Fue entonces cuando Barrelier recibió el llamado del padre de Agostina, que fue hasta la casa de Soledad.

“Yo estaba presente en la charla, me llamó la atención todo lo que él le contó. Él no titubeó en ningún momento, le contaba las cosas al padre de Agostina con mucha seguridad”, resaltó.

La mujer dijo que Barrelier primero le preguntó al papá de la adolescente si sabía si su hija había tenido algún episodio. Después, el padre le consultó si Melisa, la mamá de Agostina, estaba al tanto.

“Claudio le dijo que sí. Yo hubiera hecho lo mismo que el padre de Agostina, desesperada, buscando en todos lados. La firmeza con la que hablaba él parecía verdad lo que decía”, sostuvo.

Ese mismo lunes, Soledad llevó a Barrelier hasta su casa de barrio Cofico. “Había habido un allanamiento en su casa y quería volver y estar”, contó.

La Justicia busca reconstruir el recorrido exacto que realizó el Ford Ka durante la hora en que fue utilizado por Barrelier.

Claudio Barrelier permanece detenido mientras se analizan las pericias técnicas sobre el vehículo y las comunicaciones telefónicas.