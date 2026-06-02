Córdoba: el momento en que Barrelier entró al descampado en donde se encontraron los restos de Agostina
Los investigadores de la causa llegaron al lugar a partir de una cámara de seguridad que grabó el ingreso del principal acusado al lugar.
La investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba sigue avanzando, y en las últimas horas se difundió una imagen que muestra un Ford Ka negro, donde se movilizaba Claudio Barrelier, el principal sospechoso y único detenido por el crimen de la adolescente de 14 años, a pocos metros del ingreso al barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial donde fueron hallados los restos de la víctima.
Ese vehículo ya había sido individualizado en la causa. El imputado le había pedido prestado el auto a Soledad, una mujer con la que mantenía una relación. Según declaró, necesitaba el vehículo para realizar una “changa” durante la mañana del feriado del lunes 25 de mayo.
Barrelier, que siempre fue sospechoso por haber sido el último en ver a la menor— fue captado el lunes 25 de mayo a la mañana cuando llegaba al lugar. Lo grabó una cámara de seguridad de un domo policial desde una distancia de 400 metros, según explicaron fuentes del caso a Infobae. Para ese momento, Agostina ya llevaba más de un día desaparecida.
La grabación prueba que Barrelier entró al barrio a las 11.45 de ese día. Adentro de Ampliación Ferreyra no hay cámaras que pudieran tomar su recorrido. Pero sí a las 12.15, el mismo punto de seguridad volvió a filmarlo al salir de la zona.
La fotografía difundida en las últimas horas cobra especial relevancia porque el propio Barrelier ya había reconocido durante una de sus indagatorias que estuvo en ese sector ubicado a unos 17 kilómetros de su vivienda. La mujer que le prestó el vehículo figura en la causa en calidad de testigo.
En este contexto, aunque el hombre es, hasta ahora, el único detenido, la fiscalía no descartó la posible participación de otras personas en el crimen de Agostina Vega. La familia de la adolescente, sobre todo su abuelo y su padre, manifestó públicamente la sospecha de que pudo haber más involucrados en el hecho.
Uno de los puntos que los investigadores deberán esclarecer en las próximas horas es cuál fue el rol de la propietaria del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar los restos y que luego fue lavado antes de ser secuestrado por la Justicia.
En ese contexto, el fiscal decidió agravar este lunes la acusación contra Barrelier: pasó de estar acusado por privación ilegítima de la libertad a femicidio. En caso de ser encontrado culpable, la pena será prisión perpetua.
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