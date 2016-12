Alejandro Fantino (45) y Miriam Lanzoni (36) se separaron tras 14 años juntos. La ex pareja terminó en buenos términos y hasta plantearon un acuerdo para seguir en armonía aún separados.

La bailarina regresó a la televisión y contó detalles del pacto que hizo con su ex: "Yo hago mi vida, mis cosas. No me pregunta nada. Sólo me puso como premisa que si me pongo de novia, se lo cuente".

Seguí leyendo en RatingCero.com.