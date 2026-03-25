Nahir Galarza salió de la cárcel: la intempestiva razón

Según explicaron allegados, en los últimos días comenzaron a detectarse cuentas que se hacen pasar por ella, con imágenes editadas digitalmente y mensajes que buscan generar cercanía con seguidores. La preocupación creció porque algunos de esos perfiles incluso solicitan transferencias de dinero, por lo que desde su entorno pidieron de manera explícita no enviar fondos ni interactuar con esas cuentas, ya que se trataría de maniobras fraudulentas.

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Además, aparecieron perfiles con contenido provocador que buscan entablar diálogos personales o vínculos sentimentales con usuarios. En uno de esos espacios se difundió incluso una frase atribuida falsamente a Galarza: “Si van a querer algo conmigo, quiero que sea en libertad y afuera”, lo que reforzó las advertencias sobre la utilización engañosa de su identidad.