Nahir Galarza salió de la cárcel: la intempestiva razón
A casi una década del crimen de Fernando Pastorizzo, la joven recibió un beneficio poco habitual y regresó a Gualeguaychú. Los detalles.
Tras casi una década desde el crimen de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza salió este miércoles de la cárcel y regresó a Gualeguaychú, su ciudad natal, bajo un fuerte operativo de custodia. La razón del movimiento fue un permiso humanitario otorgado por el tribunal para que la joven pudiera despedirse de su abuela, quien atraviesa un cuadro clínico crítico.
Tras una breve reunión de sesenta minutos, Galarza fue llevada de vuelta a la Cárcel de Mujeres de Paraná, donde continúa con su condena a reclusión perpetua.
Qué pasa con los perfiles falsos de Nahir Galarza creados con Inteligencia Artificial
El nombre de Nahir Galarza volvió a instalarse con fuerza en redes sociales, aunque por un motivo completamente alejado de su situación judicial. Personas de su círculo cercano alertaron sobre la proliferación de perfiles truchos que usan su identidad y fotografías intervenidas con herramientas de Inteligencia Artificial para engañar a usuarios en distintas plataformas.
Galarza, que actualmente tiene 27 años, cumple una condena a prisión perpetua por el crimen de su pareja, a quien le disparó en diciembre de 2017. Aquella sentencia la convirtió en la mujer más joven en recibir esa pena en la historia judicial argentina. Hoy permanece detenida en la Unidad Penal de Mujeres N°6 de Paraná, bajo un régimen que le impide tener celulares o cualquier tipo de acceso a redes sociales.
Según explicaron allegados, en los últimos días comenzaron a detectarse cuentas que se hacen pasar por ella, con imágenes editadas digitalmente y mensajes que buscan generar cercanía con seguidores. La preocupación creció porque algunos de esos perfiles incluso solicitan transferencias de dinero, por lo que desde su entorno pidieron de manera explícita no enviar fondos ni interactuar con esas cuentas, ya que se trataría de maniobras fraudulentas.
Además, aparecieron perfiles con contenido provocador que buscan entablar diálogos personales o vínculos sentimentales con usuarios. En uno de esos espacios se difundió incluso una frase atribuida falsamente a Galarza: “Si van a querer algo conmigo, quiero que sea en libertad y afuera”, lo que reforzó las advertencias sobre la utilización engañosa de su identidad.
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