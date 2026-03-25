Brasil: de cuánto es la indemnización que deberá pagar Agostina Páez por sus gestos racistas

“Entramos esperando una pena de al menos dos años, con cumplimiento efectivo en Argentina. Pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo. Fue una primera etapa exitosa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”, explicó.

Incluso, antes de la audiencia, Páez había manifestado su preocupación por la posibilidad de ir a prisión. “Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar”, afirmó en declaraciones televisivas.

El descargo de la acusada

Al terminar la audiencia, la propia acusada habló ante la prensa y aseguró que le dijo “la verdad” al juez sobre todo lo ocurrido. También contó que pidió perdón a las víctimas y definió lo vivido desde enero como “la peor experiencia” de su vida. La escena reflejó un fuerte alivio, aunque todavía mezclado con cautela por la falta de una resolución escrita definitiva.

La mujer agregó que, pese al paso judicial favorable, no va a sentirse tranquila hasta volver a la Argentina. Según dijo, continuó recibiendo amenazas durante estos meses y teme que la decisión de este martes no alcance para poner fin al hostigamiento. Por eso, para ella, la verdadera tranquilidad recién llegará cuando pueda regresar a su casa.

El expediente se abrió el 14 de enero, después de que la abogada fuera grabada en un bar del barrio de Ipanema realizando gestos que fueron interpretados como racistas por empleados del lugar. El video se viralizó rápidamente y eso terminó derivando en tres denuncias penales por discriminación, además de una fuerte repercusión pública en Brasil.

A partir de esa investigación, la Justicia brasileña le impuso medidas cautelares severas. Desde entonces, la mujer permanecía retenida en Río de Janeiro con tobillera electrónica y con prohibición de salir del país. La causa avanzó durante estos meses bajo el sistema judicial brasileño, sin que el gobierno argentino pudiera intervenir sobre el fondo del proceso.

Qué falta para que Agostina Páez vuelva al país

Aunque el alivio judicial fue claro, la situación todavía no está completamente cerrada. El juez debe plasmar por escrito lo resuelto en la audiencia, establecer el monto de la fianza y fijar cuánto deberá pagar la acusada en concepto de reparación a las víctimas. Recién después de ese paso quedará formalmente habilitado su regreso a la Argentina.

La defensa cree que esa definición podría llegar en cuestión de días. Si eso ocurre, la abogada finalmente podrá dejar atrás un proceso que la mantuvo durante meses en Brasil, bajo medidas restrictivas y con la amenaza de una pena mucho más dura. Después de la audiencia, el horizonte cambió de forma drástica: ya no se discute si irá presa, sino cuánto falta para que pueda volver.