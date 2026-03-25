VIDEO: Manuel Adorni perdió los estribos y se fue de la conferencia de prensa por un pregunta
El jefe de Gabinete Manuel Adorni protagonizó un tenso cruce periodístico en Casa Rosada. Evadió preguntas sobre su patrimonio y abandonó la sala muy enojado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, protagonizó un nuevo escándalo durante su habitual conferencia de prensa. Tras ser consultado por las inconsistencias en sus declaraciones juradas y los gastos de su polémico viaje a Punta del Este, el funcionario evadió las respuestas, exigió disculpas públicas y cruzó al periodista.
El cruce con Nicolás Gallardo y la reacción de Manuel Adorni
El periodista de MDZ, Nicolás Gallardo, le consultó si la sociedad no merecía una explicación más completa sobre cómo financió su viaje privado a Uruguay. Le preguntó directamente si lo pagó en negro o si existía una factura a nombre de su amigo Grandío que pudiera constatar la transacción.
Lejos de aclarar la situación patrimonial, el jefe de Gabinete lo interrumpió reiteradas veces y lo acusó de emitir información falsa, reprochándole un tuit anterior donde el cronista señalaba que ningún funcionario lo había respaldado inicialmente durante los primeros cuatro días del escándalo. La máxima autoridad ministerial llegó al punto de exigirle disculpas públicas al periodista en plena sala.
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Evasivas sobre la declaración jurada y el final abrupto
La tensión escaló aún más cuando Gallardo insistió en las presuntas irregularidades éticas y cuestionó que en su declaración jurada no figura una casa ubicada en Exaltación de la Cruz. Visiblemente ofuscado, el funcionario desestimó por completo la acusación y se desligó del asunto.
"Que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos, es un tema tuyo. Está todo impecable", disparó. Tras afirmar que las dudas del cronista eran meras conjeturas en las que no iba a entrar "ni ahora, ni nunca", el vocero dio por terminada la conferencia de prensa y se retiró del recinto de Casa Rosada sin responder a la cuestión de fondo.
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