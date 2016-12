"No se puede querer jugar como el Barcelona porque no están los jugadores, ni tampoco a la segunda pelota porque no está en la esencia del Club. Hay que implementar un fútbol práctico y dinámico", explica en el audio el candidato a DT de Independiente, club del que es hincha.

"Tengo las herramientas para poder revertir este momento. Yo desde lo emocional y lo afectivo tengo un compromiso intachable con mi Club, pero con eso no se resuelve esto. Tampoco con espalda, sino con capacidad y gestión, con trabajo y toma de decisiones", agrega.

EL AUDIO DE WHATSAPP DE HOLAN

Ariel Holan - Audio