Tevez

Aquella noche de julio de 2015, miles de hinchas de Boca coparon La Bombonera sólo para recibir a su gran ídolo, en un evento que tuvo una inmensa convocatoria pese a que no había ningún partido, sólo por amor al Apache.En el medio del campo, consultado porsobre su reciente salida de la Juventus, Tevez no dudó y lanzó: "Si bien ya pasó un año y medio de aquella declaración, este video volvió a salir a la luz ya que algunos no están contentos con Tevez, que ahora deja Boca