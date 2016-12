No prohibiremos ni a sus familias, ni a sus hijos disfrutar de sus lugares habituales de descanso en las fiestas navideñas", aseguró Putin en una declaración difundida por el Kremlin.Rusiay "restaurará las relaciones ruso-estadounidenses, precisó el mandatario.Antes, había trascendido que Rusia expulsaría a 35 diplomáticos estadounidenses en respuesta a las sanciones de Washington contra Moscú por interferir en las elecciones presidenciales estadounidense en San Petersburgo", indicó el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, en declaraciones televisivas.En el medio,que comenzó este jueves cuando Barack Obama anuncióSin embargo, en el interés de nuestro país y de su buena gente, me reuniré con los líderes de la comunidad de inteligencia la próxima semana para que me actualicen sobre los hechos de esta situación", dijo Trump en un escueto comunicado.