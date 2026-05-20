El Gobierno activó un bono de US$555 por el Mundial 2026: cómo anotarse para cobrarlo
La gestión de Claudia Sheinbaum lanzó un programa de apoyo económico de cara al Mundial 2026. Conocé los requisitos para cobrar este gran beneficio.
El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, activó una estrategia de apoyo económico extraordinario preparándose para el Mundial 2026. Los beneficiarios recibirán un importante depósito mensual para capacitarse en turismo y hospitalidad en las regiones que albergarán el esperado torneo internacional.
De cuánto es el bono y dónde aplica
Bajo el nuevo esquema denominado "Jóvenes Embajadores del Mundial", las autoridades federales otorgarán un incentivo de 9.582 pesos mexicanos. Al pasarlo a divisa internacional, la cifra representa unos US$555, lo que equivale aproximadamente a 776.000 pesos argentinos por mes.
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Además de este sustancial alivio financiero directo, los jóvenes que resulten beneficiados obtendrán la cobertura médica obligatoria mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mientras dure todo su proceso de formación profesional.
El objetivo central es blindar la atención turística y la gestión cultural. Por esta razón, el plan se implementará de manera exclusiva en las cuatro entidades federativas clave que concentrarán toda la actividad deportiva: Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León.
Requisitos para acceder al beneficio de Claudia Sheinbaum
Para formar parte de este padrón extraordinario de beneficiarios y comenzar a percibir los fondos, los aspirantes deben cumplir estrictamente con las reglas de operación dictadas por la plataforma del Bienestar:
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Edad: Tener entre 18 y 29 años al momento exacto de realizar la inscripción.
Situación laboral: Los postulantes no deben estudiar ni contar con un empleo formal vigente.
Residencia: Habitar de manera legal dentro del territorio mexicano (la medida aplica tanto para connacionales como para extranjeros con estancia migratoria regulada).
Documentación requerida: Se deberá presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP), un comprobante de domicilio que no supere los tres meses de antigüedad, identificación oficial vigente y una fotografía digital del rostro descubierto, sin ningún tipo de filtro.
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