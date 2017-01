¿Te parece grave que el Gobier...

"Que el 2017 nos encuentre unidos y en paz ¡FELIZ AÑO NUEVO!", dice el tuit publicado en la cuenta del ministerio de Desarrollo Social, que va acompañado de una fotoEn diálogo con, la ex embajadora ante el Reino Unido,se mostró indignada con el mapa. "No he podido dormir, estoy consternada al ver un mapa mutilado. Esto generalmente lo hacen los británicos, no he visto ningún gobierno argentino que publique un mapa sin Malvinas"."Estaba tratando de despertar a la gobernadora de Tierra del Fuego a ver qué opina de la poda. Somos un país intercontinental porque tenemos un reclamo por la Antártida que también fue podada del mapa.agregó.Por último, la ex funcionaria vinculó este episodio al documento que firmó el Gobierno con el Reino Unido en septiembre pasado. "Yo fui embajadora por 4 años y puedo dar fe que el documento que firmaron en septiembreEso es lo que ha conseguido el gobierno con el documento", finalizó.

En la misma sintonía se expresó Gustavo Pirich, presidente de la Asociación de Ex Combatientes de Malvinas, al asegurar que el Gobierno "avanza en acuerdos con Gran Bretaña que dejan afuera el tema de la soberanía".

Consultado sobre el mapa del país que deja afuera a las Islas Malvinas, respondió: "Es terrible, una barbaridad". "Esto demuestra el poco interés que tiene el Gobierno en el tema Malvinas", remarcó.