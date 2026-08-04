"El suministro de la droga fue de Facundo Moyano": el abogado de Candela Arizaga dio detalles escalofriantes
Diego Storto, letrado que representa a la influencer, rompió el silencio en Duro de Domar y reveló que su clienta estuvo dos días consumiendo estupefacientes.
La investigación en torno al escándalo judicial que involucra a Facundo Moyano sumó este martes testimonios de extrema gravedad. En diálogo con el programa Duro de Domar por C5N, Diego Storto, abogado defensor de Candela Arizaga, brindó detalles estremecedores sobre el calvario que vivió la influencer y apuntó directamente contra el sindicalista.
"Lo que me fue contando... ella estaba shockeada, porque la situación que vivió esta chica no se la deseo a nadie", expresó el letrado al inicio de la entrevista, describiendo el delicado estado emocional en el que se encuentra su defendida.
Uno de los ejes más delicados de la declaración judicial giró en torno al suministro de sustancias prohibidas y al vínculo entre ambos. Con absoluta contundencia, Storto aseguró que fue el propio dirigente quien introdujo a la joven en ese consumo.
"El suministro de la droga fue de Moyano. Hay un momento en que se quedan sin estupefacientes, y por medio de Moyano se contacta con una persona que será citada por la justicia. El suministro de droga vino por parte de Moyano", aseguró el letrado.
En esa línea, el abogado aclaró los antecedentes de la influencer y confirmó el resultado de los exámenes médicos y sentenció: "Ella no consume drogas desde antes de conocer a Moyano. Ella siente literalmente que está enamorada de él, pero con él empieza a consumir drogas. Mi clienta tomó cocaína. Es lo que hay en el análisis toxicológico. Estuvo dos días tomando cocaína".
Qué dijo el abogado de Candela Arizaga sobre las declaraciones por el escándalo de Facundo Moyano
Consultado sobre las imágenes difundidas en las últimas horas donde se ve a la joven corriendo en la vía pública, Storto ratificó la gravedad de la secuencia captada por las cámaras de seguridad. "En el video está escapando de Moyano y del chofer de Moyano", sentenció.
No obstante, el letrado aclaró que, hasta el momento, su clienta no formalizó su testimonio ante los tribunales ya que no se encontraba en buen estado de salud.
"Ella no declaró en ningún lado. Solo habla con la Policía Federal pero eso es nulo, no tiene injerencia. Nunca prestó declaración. A los policías les dijo que sintió miedo cuando él se quiso abalanzar. Lo que va a ser el centro de la causa va a ser cuando esté en condiciones de declarar ante la justicia", explicó el abogado.
Para finalizar, Storto se refirió a la agresión física y a los motivos que paralizaron a la joven. "No sufrió violencia física. Ella refiere haber sentido miedo. Cuando esté en condiciones de poder hablar bien conmigo, yo le voy a preguntar por qué sintió miedo, si pasó algo o si fue el 'mambo' por las drogas", concluyó.
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