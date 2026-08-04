"El suministro de la droga fue de Facundo Moyano": el abogado de Candela Arizaga dio detalles escalofriantes

Qué dijo el abogado de Candela Arizaga sobre las declaraciones por el escándalo de Facundo Moyano

Consultado sobre las imágenes difundidas en las últimas horas donde se ve a la joven corriendo en la vía pública, Storto ratificó la gravedad de la secuencia captada por las cámaras de seguridad. "En el video está escapando de Moyano y del chofer de Moyano", sentenció.

No obstante, el letrado aclaró que, hasta el momento, su clienta no formalizó su testimonio ante los tribunales ya que no se encontraba en buen estado de salud.

"Ella no declaró en ningún lado. Solo habla con la Policía Federal pero eso es nulo, no tiene injerencia. Nunca prestó declaración. A los policías les dijo que sintió miedo cuando él se quiso abalanzar. Lo que va a ser el centro de la causa va a ser cuando esté en condiciones de declarar ante la justicia", explicó el abogado.

Para finalizar, Storto se refirió a la agresión física y a los motivos que paralizaron a la joven. "No sufrió violencia física. Ella refiere haber sentido miedo. Cuando esté en condiciones de poder hablar bien conmigo, yo le voy a preguntar por qué sintió miedo, si pasó algo o si fue el 'mambo' por las drogas", concluyó.