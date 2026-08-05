El posteo de Javier Milei por la visita del papa León XIV a la Argentina: "Le daremos la bienvenida"

Las autoridades eclesiásticas y el Gobierno confirmaron que la agenda detallada con los horarios, misas y reuniones oficiales con el presidente, Javier Milei, se difundirá en detalle a la brevedad.

El papa León XIV podría visitar la Argentina en 2026

Por su parte, el canciller Pablo Quirno ratificó la alegría del Poder Ejecutivo por la confirmación del Vaticano tras las invitaciones diplomáticas enviadas en su momento.

Cronograma e itinerario del papa León XIV previsto en la Argentina

La estadía del Santo Padre se desarrollará en el marco de una gira por América Latina que también abarcará Uruguay y Perú. Las actividades principales y los destinos confirmados en territorio argentino incluyen: