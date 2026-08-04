Escalada bilateral: la respuesta del Gobierno a la decisión de Brasil de retirar a su embajador

En uno de los tramos más políticos del documento, la administración nacional cuestionó con dureza a la conducción brasileña al recordar que los vínculos entre los países deben estar por encima de las figuras presidenciales. Según el criterio oficial, la diplomacia internacional debe responder a los intereses permanentes de los pueblos y no quedar atada a las "necesidades políticas y/o personales de los gobernantes de turno".

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Finalmente, el Palacio San Martín ratificó los lineamientos de su política exterior, asegurando que continuarán enfocados de manera exclusiva en la defensa de los intereses nacionales y la soberanía, marcando una distancia tajante frente al paso dado por Brasil en medio de la actual crisis diplomática.