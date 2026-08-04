Escalada bilateral: la respuesta del Gobierno a la decisión de Brasil de retirar a su embajador
A través de un duro comunicado de Cancillería, la administración de Javier Milei respondió a la degradación del vínculo diplomático adoptada por Lula da Silva.
La tensión entre la Argentina y Brasil alcanzó un nuevo pico este martes, luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidiera rebajar el nivel de representación diplomática bilateral al rango de encargado de negocios y posponer el regreso de su embajador a Buenos Aires.
Ante esta medida, la administración de Javier Milei emitió una enérgica respuesta oficial a través de la Cancillería, calificando la decisión de "unilateral" y de responder a motivaciones "puramente ideológicas".
De acuerdo con lo informado por la cartera diplomática en sus canales oficiales, el embajador argentino en territorio brasileño fue citado de urgencia por el canciller de ese país, quien le comunicó formalmente el repliegue del máximo representante diplomático y la reducción del estatus en las legaciones.
La respuesta del Gobierno a Brasil: "tomamos nota" y el reproche por el aislamiento regional
En el texto difundido por el Palacio San Martín, el Gobierno indicó que "toma nota" de la disposición adoptada por la administración vecina y expresó su profundo lamento de que Brasil decida "aislarse del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas", endureciendo de este modo el tono frente al quiebre del diálogo bilateral.
Asimismo, la Cancillería hizo hincapié en la trayectoria institucional argentina frente a los constantes roces políticos de los últimos años. El comunicado subrayó que, pese a los cruces y expresiones públicas entre dirigentes de ambas naciones, la Argentina siempre priorizó la prudencia: "Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional", enfatizaron.
En uno de los tramos más políticos del documento, la administración nacional cuestionó con dureza a la conducción brasileña al recordar que los vínculos entre los países deben estar por encima de las figuras presidenciales. Según el criterio oficial, la diplomacia internacional debe responder a los intereses permanentes de los pueblos y no quedar atada a las "necesidades políticas y/o personales de los gobernantes de turno".
Finalmente, el Palacio San Martín ratificó los lineamientos de su política exterior, asegurando que continuarán enfocados de manera exclusiva en la defensa de los intereses nacionales y la soberanía, marcando una distancia tajante frente al paso dado por Brasil en medio de la actual crisis diplomática.
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