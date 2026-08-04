Se afianza la fecha de lluvias en el AMBA: qué día vuelven las tormentas más fuertes y cuándo llega el frío
El Servicio Meteorológico Nacional afianza su pronóstico de lluvias y tormentas para esta misma semana en Buenos Aires, para dar luegar a un descenso térmico.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una seguidilla de jornadas con buen clima pero con la inestabilidad al acecho, ya que se mantiene la nubosidad y la temperatura por encima de las marcas habituales del invierno, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) afianzó su fecha de regreso para las lluvias y tormentas.
El martes transcurrió tal cual fue el inicio de la semana, con nubosidad variable y amenazas de lloviznas, y temperaturas templadas, con una mínima que arrancó en los 11 grados y que trepó hasta los 15.
Para la continuidad, el miércoles todavía tendría buenas condiciones del clima, con neblinas en la madrugada y mañana y cielo nublado, acompañado de temperaturas estimadas en 12 grados de mínima y 16 de máxima.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
La fecha para el regreso de las precipitaciones en la Ciudad y alrededores parece afianzarse. Según el ogranismo nacional, el jueves vuelve el clima inestable, con neblinas en la madrugada y tormentas desde la mañana y hasta la noche, fuertes durante el día y aisladas en el cierre de la jornada.
Para el último día de la semana se espera por el retorno de la estabilidad, en una jornada de viernes que tendría cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana y despejado en la tarde y noche; con un drástico descenso de las temperaturas, que se prevén entre 5 y 15 grados.
El fin de semana, por ahora, también se anticipa con buen clima, arrancando el sábado con cielo algo nublado y temperaturas de entre 7 y 14 grados; y llegando al domingo, con cielo tornándose parcialmente nublado, una mínima de 4 grados y una máxima de 13.
El frío se haría sentir con fuerza nuevamente el lunes, en el inicio de la nueva semana, con cielo algo nublado durante toda la jornada y marcas térmicas estimadas en 3 grados para la mínima y 12 para la máxima.
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