Se afianza la fecha de lluvias en el AMBA: qué día vuelven las tormentas más fuertes y cuándo llega el frío

El fin de semana, por ahora, también se anticipa con buen clima, arrancando el sábado con cielo algo nublado y temperaturas de entre 7 y 14 grados; y llegando al domingo, con cielo tornándose parcialmente nublado, una mínima de 4 grados y una máxima de 13.

El frío se haría sentir con fuerza nuevamente el lunes, en el inicio de la nueva semana, con cielo algo nublado durante toda la jornada y marcas térmicas estimadas en 3 grados para la mínima y 12 para la máxima.