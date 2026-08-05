Intensa búsqueda de una nena de 15 años en Ensenada: la captaron por redes y desapareció

Sofía salió de su casa con su celular, pero ahora no responde mensajes ni llamadas

De acuerdo con los datos aportados en el caso, al momento de su desaparición, Sofía vestía una campera gris y rosa, una pollera gris y llevaba una mochila color crudo.

La investigación está a cargo de la UFI N° 3 de La Plata, dirigida por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y es seguida por oficiales de la Sub DDI Ensenada y la DDI La Plata.

A raíz de la denuncia, las autoridades activaron el Alerta Sofía, el sistema de emergencia utilizado para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando se considera que podrían encontrarse en una situación de alto riesgo.

Por estas horas, los investigadores buscan reconstruir el recorrido de la adolescente y determinar quién es el joven que aparece junto a ella en los videos aportados por los vecinos.

Mientras continúa el operativo de búsqueda, sus padres solicitaron la colaboración de la comunidad. Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero debe dar aviso de inmediato al 911 o puede comunicarse a los teléfonos 221 495-9578 (Cristian, padre) o 221 534-9467 (Carina, madre).