Intensa búsqueda de una nena de 15 años en Ensenada: la captaron por redes y desapareció
Sofía Filpe salió de su casa el martes por la noche y desde entonces nada se sabe de ella. Videos la muestran junto a un joven.
Sofía Filpe, una adolescente de 15 años, es buscada intensamente desde el martes por la noche cuando desapareció tras salir de su casa en Ensenada, presuntamente para encontrarse con una persona que había conocido a través de las redes sociales. Por el caso se activó el Alerta Sofía.
Según informaron sus familiares, la adolescente se retiró de su vivienda, ubicada en la calle 127 y 35, alrededor de las 21:50 para encontrarse con un chico con el que había hablado por Instagram, pero no conocía personalmente.
Videos grabados por cámaras de seguridad muestran a la joven saliendo de su hogar con su celular en la mano y activado Sin embargo, desde ese momento no volvió a comunicarse con su familia y tampoco responde los llamados ni los mensajes a su teléfono, lo que motivó la denuncia por averiguación de paradero.
"Salió de nuestra casa ayer casi a las diez de la noche, se encontró con un joven y se fueron caminando. Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad que hay en el barrio. Ella no sale nunca sola de casa, estamos preocupados", expresó Cristian, su padre, en diálogo con el medio El Día.
Según señaló, antes de desaparecer, la adolescente había sido contactada por una persona a través de las redes sociales.
De acuerdo con los datos aportados en el caso, al momento de su desaparición, Sofía vestía una campera gris y rosa, una pollera gris y llevaba una mochila color crudo.
La investigación está a cargo de la UFI N° 3 de La Plata, dirigida por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y es seguida por oficiales de la Sub DDI Ensenada y la DDI La Plata.
A raíz de la denuncia, las autoridades activaron el Alerta Sofía, el sistema de emergencia utilizado para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando se considera que podrían encontrarse en una situación de alto riesgo.
Por estas horas, los investigadores buscan reconstruir el recorrido de la adolescente y determinar quién es el joven que aparece junto a ella en los videos aportados por los vecinos.
Mientras continúa el operativo de búsqueda, sus padres solicitaron la colaboración de la comunidad. Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero debe dar aviso de inmediato al 911 o puede comunicarse a los teléfonos 221 495-9578 (Cristian, padre) o 221 534-9467 (Carina, madre).
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