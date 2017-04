El histórico temporal de lluvia que azota desde mediados de esta semana parte de la provincia de Chubut, especialmente la ciudad de Comodoro Rivadavia, amenaza con prolongarse algunos días más y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que podría continuar hasta el domingo.



Temporal en Comodoro

Este viernes, el SMN emitió un alerta por vientos intensos con velocidades entre 45 y 70 kilómetros por hora para inclusive el sur de la provincia y el norte de Santa Cruz. Según el SMN, desde hace varios días un sistema de alta presión ubicado en las costas de Uruguay origina un "bloqueo" meteorológico, es decir, que opera como un muro que impide el paso de otro sistema que llega desde el Pacífico repleto de agua y, al no poder pasar, queda instalado sobre las zonas afectadas, provocando lluvias constantes.

De acuerdo con los cálculos del SMN, el bloqueo terminaría recién el domingo, aunque las mejoras se demorarían hasta el próximo martes.

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, creó un "Fondo de Emergencia Climática" por 10 millones de pesos para ayudar a las zonas afectadas por los temporales de lluvia y decretó el estado de emergencia por el plazo de 120 días corridos contados a partir de este miércoles 29 de marzo.





Las intensas lluvias caídas en las últimas horas en la provincia de Chubut convirtieron las calles de Comodoro Rivadavia en verdaderos ríos que arrastraron todo lo que encontraba a su paso, con el desmoronamiento de parte del cerro Chenque.

Hay cientos de personas evacuadas, aunque por el momento fuentes oficiales no hablan de muertos ni personas desaparecidas.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, afirmó ante la prensa local que "habrá que refundar" esta ciudad chubutense, que fue azotada "por una crisis climática nunca vista que se agudizará en las próximas horas, ya que se esperan tormentas mucho más importantes y una acumulación de agua de unos 200 milímetros".

El temporal provocó un número no precisado de evacuados, daños en viviendas, vehículos cubiertos por el agua, caída de árboles y carteles, entre otros daños, según confirmaron las autoridades de Defensa Civil de esa ciudad.





Temporal en comodoro

En tanto, el jefe de la seccional policial cuarta de esa ciudad, Daniel Mellado, dijo: "Fue un golpe de agua que en pocos minutos transformó calles y avenidas en auténticos ríos". Y detalló: "No sabemos cuántos son los evacuados todavía, pero los barrios más afectados fueron San Cayetano, Moure y Ceferino". "Son pérdidas materiales, hasta ahora no hay fallecidos. Se registró una víctima fatal, pero fue a través de un choque frontal a las afueras de la ciudad. Quizá eso confundió, pero hasta el momento no hay víctimas fatales, sí muchos evacuados", sostuvo.

La presidenta de la junta vecinal del barrio La Floresta de la ciudad petrolera, Silvia Navarro, también describió la situación de angustia que ellos viven con lugares a los que todavía no pudieron acceder producto del lodazal que se formó. "Por suerte se limpiaron todas las bocas de tormenta y el agua escurrió bastante rápido", describió Navarro.

Comodoro Rivadavia tiene la particularidad topográfica de estar situada entre el cerro Chenque y el mar, lo que hace que el agua baje de la zona alta con fuerza cada vez que llueve buscando el Atlántico y arrastrando todo lo que encuentra a su paso.

Ya cayeron 117,1 milímetros de agua, 55 milímetros el miércoles y 62 el jueves, un récord histórico para la ciudad.