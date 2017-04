Embed Antes de reunirse con Bauza, Chiqui Tapia ya echó a un entrenadorhttps://t.co/LvhbM4tGIN pic.twitter.com/Xp1NtFGOtI — minutouno (@minutounocom) 6 de abril de 2017

consideró este jueves que el presidente de la AFA,, debe comunicarle en lo inmediato asi lo mantiene en el cargo de entrenador del seleccionado argentino de fútbol."Ya ahora hay presidente de AFA y", afirmó Diego y admitió que Argentina "cada vez juega peor" y que se está "regalando prestigio" con los malos resultados en las Eliminatorias Sudamericanas.Maradona, entrenador de Argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010, señaló que tuvo "ganas de llorar" cuando escuchó a Gabriel Batistuta decir que los jugadores del seleccionado le dieron la espalda cuando fue a saludarlos al vestuario. "Igual por lo de Batistuta es culpa del técnico. El debería haberles explicado a todos quien fue Batistuta", agregó.Sobre el reemplazante de Bauza, en el caso que la AFA decida prescindir de sus servicios, Diego sostuvo que Marcelo Gallardo, conductor de River Plate, "tiene que recorrer un camino más largo antes de la Selección "., continuó.Y al ser consultado sobre Jorge Sampaoli, actual técnico de Sevilla, Maradona comentó:". "Yo creo que habría que hablar más del 'Cholo' Simeone, pero hay mucha diferencia de plata con lo que cobra en España", continuó."Cada día que me levanto pido que a Argentina le vaya cada vez mejor", resaltó Diego, quien no descartó una reunión con Marcelo Tinelli, presidente de Selecciones Nacionales, para limar asperezas. Y continuó: "El tema con Tinelli es minuto a minuto. Esto hay que hablarlo, yo no tengo ningún problema".