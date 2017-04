Si algo le faltaba a la pelea entre ídolos de Boca que desató Juan Román Riquelme es que se meta Diego Maradona, quien salió a respaldar al equipo.

"Boca todavía no es un equipo en serio, tienen la suerte de que va primero y sacó ventaja", había dicho Román, quien también había apuntado a la última lesión del mediocampista xeneize. "Estoy con Fernando Gago. Me parecen absurdas las críticas de Riquelme, que festeja más las cosas que gana River que las de Boca. Una falta de respeto total", lo cruzó Maradona en DirecTV Sports.

A su vez, "Pintita" le había respondido que "es muy fácil verlo de afuera, se opina, se analiza, están las pulsaciones mucho más bajas. Adentro de la cancha es distinto".

Por otro lado, Diego respaldo el pase de Carlos Tevez al fútbol chino: "Sigue siendo el jugador del pueblo. No se metió en un quilombo por irse. Que gane o no gane no pasa nada, la historia de él ya está escrita".