Embed Le dieron el alta a Fernando Gago tras la operación en su tendón https://t.co/QFpsOy2uRr pic.twitter.com/gkF9GBpb0z — minutouno (@minutounocom) 27 de abril de 2016

Al mediocampista se le realizaron estudios médicos para determinar la importancia de su dolencia y los mismos arrojaron que tiene unpor lo que su recuperación podría demandar tres semanas. El que aparece como su reemplazante natural es el colombianoDe este modo se prolongaría la constante de no poder presentar dos alineaciones idénticas en dos partidos sucesivos a lo largo de todo el ciclo decomo director técnico, iniciado en marzo del año pasado.El posible equipo de Boca para la 18º fecha sería:Dicha formación, con la salvedad de Gago, fue la que se probó este miércoles, a puertas cerradas, en la cancha principal del complejo, en una práctica de fútbol.los convocados al seleccionado de Colombia, no tuvieron competencia en los partidos que el equipo conducido porganó frente ay se reintegrarán este jueves.Es poco probable que, teniendo en cuenta los antecedentes para las oportunidades en que un jugador regresó de su selección con sólo dos días de anticipación.Por otra parte, se estima que en dos o tres semanas podrá comenzar a entrenarse con normalidadel arquero que no juega desde el 4 de diciembre del año pasado por una luxación de hombro derecho.