Los investigadores comenzaron a investigar las redes sociales que utilizaba la joven para ver si pueden recolectar algún indicio que pueda dar con su paradero. Hace casi un mes atrás Araceli recibió una puñalada y lo compartió en su cuenta de Facebook.

"Y bueno, así empezó mi domingo, con una buena puñalada de 9 puntitos", escribió en su muro junto con dos fotos. La joven dio a entender que había sido alguien que ella conocía, pero no se animó a decir su nombre.

Cuando sus conocidos le preguntaban quién había sido, ella contestaba: "Una persona mala que no me quiere". "Fue en Moreno, es un enfermo el tarado, un sorete drogado". Algunos hasta le recomendaron que haga la denuncia, pero ella respondió: "No puedo".

El 1º de abril pasado Araceli salió de su casa por un rato y no regresó. Ahora se investiga si el ataque que habría sufrido hace un mes podría tener relación con su desaparición.

Araceli Fulles



"Lo poco que se pudo descubrir lo estamos investigando entre mis hijos, sus amigos, la policía y los pocos elementos que tienen", sostuvo el papá.

Cuando se le preguntó qué suponía que pudo haber ocurrido con Araceli, el hombre consideró que "alguien la tiene retenida" porque en el partido de San Martín "están pasando varios casos similares de secuestros", sostuvo. Luego dijo: "Ya esperamos que no la vamos a ver nunca más, todo indica que cayó en una red de trata".

El papá solicitó que quien tenga información sobre el paradero de su hija, se comunique al 911 o a los celulares 1126536716 y 1136738118. Familiares de la joven indicaron que al momento de salir de su domicilio vestía con jeans, musculosa negra y unas zapatillas negras con fucsia.