Preocupación por un argentino desaparecido en España: dejó su camioneta en un taller y no regresó

Gracian Scalco Preocupación por un argentino desaparecido en España

Según trascendió, el responsable del lugar no pudo aportar demasiada información sobre lo ocurrido después de que Scalco dejara el vehículo. Además, la investigación enfrenta otra dificultad: en la zona no habría cámaras de seguridad que permitan reconstruir sus movimientos.

Tras la denuncia formal, las autoridades pusieron en marcha un amplio operativo en el que “participan perros especializados, drones y helicópteros, además de patrullas que están recorriendo distintas zonas de la provincia”.

Mientras pasan las horas y no aparecen pistas concretas, el desconcierto crece entre sus familiares. “No entendemos nada porque es una persona muy sana, sin problemas, sin ninguna enfermedad”, expresó su hijo.

El hijo de Gracián Scalco contó que la familia había decidido instalarse en España con la intención de empezar una nueva etapa y mejorar su calidad de vida. En ese contexto, explicó que “todavía estamos viviendo de los ahorros”.

Además, al referirse a las posibles hipótesis sobre la desaparición de su padre, el joven señaló: “Para nosotros lo más lógico es pensar que quizá salió a caminar sin celular ni nada y tuvo algún accidente o algo. Tal vez por el estrés del cambio de vida, de dejar Argentina y venir aquí, necesitaba despejarse. Pero tampoco entendemos nada. Es todo muy raro”.

Antes de radicarse en España, Scalco trabajaba como gerente operativo del Colegio Grilli, una reconocida institución educativa de Monte Grande, y era una persona conocida en las zonas de Esteban Echeverría y Ezeiza. Según informó El Diario Sur, la familia había tomado la decisión de emigrar luego de sufrir un robo en la casa del country donde vivían en