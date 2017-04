Embed Polémica en Boca por una transmisión en vivo de Silva y Pavón https://t.co/szCuj3dqBN pic.twitter.com/zWAEzoynB5 — minutouno (@minutounocom) 10 de abril de 2017

El apercibimiento es una figura contemplada en el Estatuto del Futbolista Profesional, mientras que la sanción económicaAl respecto, según trascendió, se les hizo saber a ambos que, en caso de otra falla de este tipo, Pavón y Silva subieron a las redes sociales el pasado domingo , desde el hotel sede de la concentración, un video en que no se los ve fumando como se dijo, aunque sí se observa un atado de cigarrillos. Sin embargo, la mayor falta para el club no radica en esto sino en que no estuvieran descansando a esa hora de la madrugada.Cabe recordar que, hace poco tiempo, Silva fue coprotagonista de otro acto de indisciplina, cuando se tomó a golpes con Juan Manuel Insaurralde durante un entrenamiento , aunque en esa oportunidad la responsabilidad principal le cupo a su compañero.El director técnicoreprendió a los dos jugadores a la finalización del entrenamiento del martes, en presencia de todo el plantel, luego de lo cual dejó en manos de la conducción del club la sanción a aplicar. Sobre todo, lo que se procura desde el cuerpo técnico y la dirigencia, es lograr una menor exposición de los futbolistas a través de las redes sociales.