Embed Asesinaron a un policía para robarle la camioneta en Wildehttps://t.co/S7BWGa2AwS pic.twitter.com/NUkRcObC0T — minutouno (@minutounocom) 3 de marzo de 2017

"Yo estaba acostado y escuché los gritos de mi mamá que decíaFueron dos segundos. Estaba entrando el auto y un pibe se le metió. No podía meter los cambios y mi viejo, parado, le dijoSacó un arma y le pegó un tiro", contó Germán, hijo de Ricardo, de 65 años, que cobraba la jubilación mínima y trabajaba de remisero.El episodio ocurrió este lunes, cerca de la 1 de la mañana, cuando Ricardo volvía de cenar con sus primos, junto a su mujer y su nieta de 9 años. "La nieta de 9 años está internada con un shock psicótico. Presenció el disparo y los gritos de todos. Cuando pasó salieron como 35 vecinos a la calle", continuó su relato Germán.Según él, su padre no vio cuando el joven se metió al auto sino que se da cuenta por el ruido de la caja de cambios que, junto a los gritos de la mujer que estaba dentro de la casa, alertaron a todo el vecindario. "Me pusé un pantalón y lo llevé al Hospital Paroissien en mi auto. El disparo le atravesó el corazón, le reventó dos arterias y le perforó el pulmón derecho.