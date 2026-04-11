Villa Devoto: se le trabó la mochila en la puerta del colectivo, cayó al asfalto y murió atropellada

Las autoridades dispusieron la detención del chofer, un hombre de 41 años, y ordenaron el test de alcoholemia, además de solicitar la presencia de la Unidad Criminalística Móvil y la División Ingeniería Vial Forense.

Las actuaciones se labraron bajo la carátula de “averiguación de homicidio”. Las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación, en tanto la zona fue acordonada para facilitar las tareas periciales y el relevamiento de pruebas.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº29, que ordenó el secuestro del colectivo y la realización de la autopsia correspondiente.