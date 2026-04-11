Villa Devoto: se le trabó la mochila en la puerta del colectivo, cayó al asfalto y murió atropellada
La víctima fatal fue una joven de 25 años. El accidente ocurrió en la intersección de Chivilcoy y Nazarre.
Una tragedia ocurrió en el barrio portelo de Villa Devoto: una joven de 25 años murió tras un accidente insólito cuando intentaba descender de un colectivo de la línea 134, su mochila quedó enganchada en la puerta, perdió el equilibrio y cayó debajo de las ruedas de la unidad.
El episodio ocurrió en la intersección de Chivilcoy y Nazarre, una zona de gran movimiento vehicular, y se desencadenó cuando la víctima descendió del colectivo por la puerta del medio. De acuerdo con el relato de los testigos, la puerta se cerró de manera repentina y la mochila de la joven quedó atascada.
Esta situación provocó que la mujer cayera al asfalto y fuera atropellada por el mismo colectivo del que acababa de bajar. Las maniobras del conductor no lograron evitar el desenlace fatal.
El colectivo reinició la marcha antes de que ella pudiera soltarse. La inercia la empujó hacia la calzada, donde terminó siendo arrollada por las ruedas traserasdel mismo vehículo.
Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires arribaron al lugar minutos después del llamado al 911, junto con una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Sin embargo, los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento de la joven debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Las autoridades dispusieron la detención del chofer, un hombre de 41 años, y ordenaron el test de alcoholemia, además de solicitar la presencia de la Unidad Criminalística Móvil y la División Ingeniería Vial Forense.
Las actuaciones se labraron bajo la carátula de “averiguación de homicidio”. Las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación, en tanto la zona fue acordonada para facilitar las tareas periciales y el relevamiento de pruebas.
En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº29, que ordenó el secuestro del colectivo y la realización de la autopsia correspondiente.
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