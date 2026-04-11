La Fragata Libertad inició este sábado su 54° viaje de instrucción desde el Apostadero Naval Buenos Aires
El buque escuela zarpó hoy desde Buenos Aires con más de 250 tripulantes.
Este sábado, la Fragata ARA Libertad zarpó desde el Apostadero Naval Buenos Aires para dar inicio a su 54° viaje de instrucción, una travesía internacional que se extenderá por más de cinco meses. En este recorrido, el buque escuela combinará formación naval, diplomacia y representación argentina en el exterior.
La partida se produjo cerca de las 13 horas, con una tripulación de más de 250 personas a bordo, incluyendo oficiales, suboficiales, cabos, invitados y los guardiamarinas en comisión. Estos últimos cursarán a bordo la etapa final de su formación como futuros oficiales de la Armada Argentina.
A lo largo del viaje, unos 45 aspirantes deberán cumplir más de cien días de navegación como parte de su entrenamiento, una experiencia fundamental en su carrera profesional.
El itinerario incluye escalas internacionales en países como Brasil, Jamaica y Estados Unidos. En territorio estadounidense, la fragata participará en los actos por los 250 años de la independencia de ese país y en la regata internacional “Sail 250”, uno de los eventos náuticos más relevantes del mundo.
El recorrido prevé la visita a varios puertos estratégicos, entre ellos Nueva Orleans, Nueva York y Boston, además de otras ciudades. La misión combina instrucción militar, intercambio cultural y presencia diplomática.
El buque está al mando del capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, quien lidera esta nueva etapa del navío que, desde 1963, cumple funciones clave en la formación de marinos y como símbolo de Argentina en el mundo.
Conocida como la “embajadora de los mares”, la Fragata Libertad tiene como misión principal completar la formación profesional de los guardiamarinas y fortalecer los vínculos internacionales, llevando a cada puerto un mensaje de paz, cultura y cooperación.
El viaje finalizará en septiembre, reafirmando una tradición histórica de la Armada Argentina que combina el aprendizaje en alta mar con la representación institucional en el ámbito global.
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