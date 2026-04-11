La Fragata Libertad inició este sábado su 54° viaje de instrucción desde el Apostadero Naval Buenos Aires

El itinerario incluye escalas internacionales en países como Brasil, Jamaica y Estados Unidos. En territorio estadounidense, la fragata participará en los actos por los 250 años de la independencia de ese país y en la regata internacional “Sail 250”, uno de los eventos náuticos más relevantes del mundo.

El recorrido prevé la visita a varios puertos estratégicos, entre ellos Nueva Orleans, Nueva York y Boston, además de otras ciudades. La misión combina instrucción militar, intercambio cultural y presencia diplomática.

El buque está al mando del capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, quien lidera esta nueva etapa del navío que, desde 1963, cumple funciones clave en la formación de marinos y como símbolo de Argentina en el mundo.

Conocida como la “embajadora de los mares”, la Fragata Libertad tiene como misión principal completar la formación profesional de los guardiamarinas y fortalecer los vínculos internacionales, llevando a cada puerto un mensaje de paz, cultura y cooperación.

El viaje finalizará en septiembre, reafirmando una tradición histórica de la Armada Argentina que combina el aprendizaje en alta mar con la representación institucional en el ámbito global.