La mujer de Jorge Castillo defendió a su esposo y aseguró que "no es ningún delincuente". "Mi marido es una persona trabajadora, no es ni delincuente ni nada de lo que están diciendo, las cosas que tiene las hizo trabajando", dijo Pula Luego en una entrevista radial.

Además, manifestó que la detención del Rey de la Salada "es todo un circo, una fanfarruchada digna lo que hacen siempre ellos (En referencia el Gobierno). Ellos venden y tiran humo para tapar todo lo inútiles que son...Tengo muchas cosas que decir de Ritondo. Esto está hecho son saña", aseguró la mujer.



Mujer de Castillo

Sobre el operativo que se llevó a cabo en la madrugada de este miércoles en su casa de Luján, Luengo dijo: "Fue todo rápido, la forma que lo hicieron fue muy agresivo y si hubo un herido no fue culpa de Jorge, fue culpa de esa desprolijidad con la que la hicieron", aseguró. Y agregó: "Como puede ser que a la madruga entren, no somos animales, ni delincuentes, ni nada".

Luengo también negó que su marido haya viajado a Angola. "No estuvo, no hay pruebas, es circo, no saben ni lo que están hablando", dijo.