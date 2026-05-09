Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro de ajedrez

El talento argentino alcanzó este tremendo logro después de vencer al polaco Bartlomiej Niedbala. Horas más tarde, quedó emparejado para la última ronda del certamen con el ruso Ian Nepomniachtchi, uno de los mejores jugadores de la competencia, lo que le permitió garantizarse matemáticamente la norma que le faltaba para coronarse.

Un nuevo récord para el ajedrez mundial

De esta brillante manera, el joven quedó posicionado como el segundo Gran Maestro más joven de toda la historia del ajedrez mundial. Solamente se encuentra por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien ostenta el récord absoluto de precocidad desde el año 2021.

Esta consagración representa un hecho verdaderamente sin precedentes para el ajedrez argentino, sumando a uno de los talentos más prometedores del circuito. El logro confirma la inmensa proyección internacional de Oro, quien ya había marcado otros récords en el deporte y en 2024 se había convertido en el Maestro Internacional más joven de la historia.