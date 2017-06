En la institución millonaria se viven momentos de suma tensión a causa de la confirmación de los casos de doping positivo de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada -a los que podrían sumarse otros jugadores de River- en partidos de la Copa Libertadores.



El revuelo fue tan grande que el propio DT, Marcelo Gallardo, y el doctor de River Pedro Hansing, brindaron en las últimas horas una conferencia de prensa para explicar el episodio que mantiene en vilo a todos los hinchas del club de Núñez.



Ahora, el ex arquero de Vélez José Luis Félix Chilavert dejó declaraciones que hacen sufrir a todo River: "Guaraní va a pedir la eliminación de River".



Embed En medio del escándalo por doping, una de las estrellas de River se va a Rusiahttps://t.co/ngLCEwSe0t pic.twitter.com/ghd6T2Ibzk — minutouno (@minutounocom) June 23, 2017

El siempre polémico Chilavert se mostró enojado por los hechos de doping positivo y apuntó contra la dirigencia de River y la Conmebol.. Hay un vínculo muy estrecho entre River y Conmebol. Es verdad que D'Onofrio la maneja", lanzó Chila en una entrevista a

Y amplió. "No sé si lo que hizo River es para sacar ventajas, pero son sustancias prohíbas que no se pueden tomar. No tengo duda que si era otro equipo lo eliminaban de la copa".



Escuchá la entrevista: