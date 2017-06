granata horizontal.jpg Amalia Granata también se llama Iris Sabina



Matías Tombolini.jpg Matías Tombolini



Franco Bagnato Segundo Cernadas.jpg Franco Bagnato y Segundo Cernadas



Debora-Perez-Volpin.jpg

Bárbara Bonelli.jpg Bárbara Bonelli



Miguel Ángel Pierri.jpg

Hermanos Rodríguez Saá.jpg Los hermanos Rodríguez Saá



La panelistaconfirmó que será precandidata a diputada nacional por Santa Fe en el frente "UNA Santa Fe Renovada", que responde al frente que integran Sergio Massa, líder del Frente Renovador. Granata contó que hace "un año y medio que está recorriendo la provincia, barrio por barrio" y admitió que la política le "fascina" para "ayudar a la gente".De todos modos, dijo que está dispuesta a "ver si la gente quiere que ocupe un cargo" y, si bien sostuvo que está "bastante metida" en la política, también señaló que le resulta "muy difícil ante cosas muy tristes y duras que a veces golpean".El economista Matías Tombolini será el primer precandidato a diputado nacional de la lista con la que competirá en la Ciudad de Buenos Aires el espacio liderado por el legislador Sergio Massa. El economista definió su candidatura como un "desafío" y sostuvo que "si contribuye a buscar soluciones que no dieron ni los que estuvieron antes ni los que están ahora, está bueno".El periodistafinalmente será candidato a senador provincial por la Quinta sección electoral por Cambiemos, mientras que el actorcompetirá como primer concejal en Tigre, cuna del massismo.El exconductor del ciclo de reencuentros televisivos "Gente que busca gente" y actual titular de Radio Provincia había sido medido en varias encuestas que, al parecer, lo dejaron bien posicionado. El galán de telenovelas, en tanto, ya había sido concejal pero renunció por "cuestiones personales", por lo que ahora volverá a probar suerte en territorio massista.La periodista Débora Pérez Volpin se despidió de Canal 13, donde trabajó durante 24 años, para sumarse al espacio Evolución Ciudadana que encabeza Martín Lousteau, como primera candidata a legisladora porteña."Voy a seguir al lado de ustedes desde otro lugar, con otro espacio, otra dinámica, haciendo otra cosa. Pero con el mismo compromiso de siempre. Los quiero mucho", dijo la periodista al despedirse de su audiencia del programa "Arriba Argentinos".La asesora parlamentaria Bárbara Bonelli, hija del periodista del Grupo Clarín Marcelo Bonelli, será esta vez candidata a legisladora porteña por el frente Evolución Ciudadana, que lidera Martín Lousteau. Ya había sido candidata de Lousteau en las elecciones de 2015, cuando se ubicó en el puesto diez de la lista de diputados de la Ciudad, en una lista que unificaron entonces el exministro y Graciela Ocaña.El abogado Miguel Ángel Pierri, conocido ampliamente por el caso del asesinato de Ángeles Rawson, confirmó que buscará una banca de diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires a través del partido Compromiso Federal, que comparten Raúl Castells y los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá. "Vamos a ver qué pasa, recién comienza esto. Tengo una idea de la reforma de la justicia en Argentina y creo que si la gente me vota podremos llevarlo a cabo", señaló a la prensa.En San Luis, el primer candidato a senador será Adolfo Rodríguez Saá, que va por una nueva reelección, pero la curiosidad es que su suplente será su hermano y actual gobernador, Alberto Rodríguez Saá. No es el único dato llamativo de la elección puntana: el candidato a senador de Cambiemos, Claudio Poggi (exgobernador y excolaborador de los Rodríguez Saá) tendrá como compañera de lista a Gabriela Gonzáles Riolla, la secretaria privada de la vicepresidenta Gabriela Michetti.