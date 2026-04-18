Habló una amiga de la presunta víctima de femicidio en Rosario: "Él se golpeaba en la cara"

Rechazo a la hipótesis de suicidio

Consultada sobre si Sophia podría haber tomado la decisión de quitarse la vida, Coty rechazó categóricamente esa posibilidad. "Ella nunca se hubiera suicidado, nunca", sostuvo. Para la entrevistada, la víctima le comunicó a su pareja "algo que no le gustó", lo que desató una discusión. "Siento que pelearon y él se fue y a la madrugada volvió con otras intenciones. Y que por eso la mató", afirmó sin dudar, para luego sentenciar: "Fue un femicidio".

Sobre la personalidad de su amiga, destacó que era alguien con muchas metas. Coty subrayó que Sophia estaba ahorrando dinero y tenía la ambición de ejercer su profesión. Ambas se habían conocido trabajando en un local de ropa y fue allí en donde forjaron una amistad. "Ella me ayudó a comenzar modelaje. Ella era la mejor amiga que podía tener", recordó, conmovida.

Sophia Civarelli y Valentín Alcida Alcida dejó dos notas en el departamento en las que confesó la muerte de Civarelli y anticipaba su suicidio

La pareja se conoció en la facultad

Sophia Civarelli había cumplido 22 años recientemente y era estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Durante una de sus clases es que conoció a Valentín Alcida, que había venido de Los Surgentes, Córdoba, para asentarse en la ciudad y estudiar.

La pareja comenzó a fines de 2025. Civarelli era oriunda de Villa Amelia, donde vivía con su madre, pero hace unos meses se había mudado junto al joven para estar más cerca de la facultad y no tener que viajar tanto -la localidad está a 25 kilómetros de Rosario.

Según Rosario3, la joven era conocida en todo el pueblo, donde era muy querida. Incluso el club local, Atlético Unión Erín de Villa Amelia, decretó el duelo y suspendió todas las actividades del día tras la noticia. “Nuestras condolencias a la familia”, escribieron en sus redes sociales.