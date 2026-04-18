Habló una amiga de la presunta víctima de femicidio en Rosario: "Él se golpeaba en la cara"
La joven describió un vínculo marcado por los celos y la manipulación. "Ella quería tener su libertad", aseguró en una entrevista.
Mientras avanza la investigación por la muerte de la pareja de jóvenes en Rosario, una amiga Sophia Civarelli aseguró que la joven mantenía una relación marcada por los celos, la manipulación y la violencia psicológica, y descartó que se tratara de un suicidio. La joven identificada como Coty relató que la víctima tenía múltiples proyectos personales y había manifestado su intención de independizarse en el corto plazo.
En sus declaraciones a El Tres, Coty describió que la relación entre Sophia y su pareja Valentín Alcida, era radicalmente diferente de la imagen pública que sostenían. Según su testimonio, la joven le había confiado a principios de este año que vivía situaciones de manipulación extrema: “Me comentó que él era violento, que cuando discutían él se ponía como agresivo, pero no para ella, sino que se encerraba en el baño, golpeaba las paredes del baño, se golpeaba él a la cara”.
Ante esta situación, Coty le aconsejó que se alejara de ese entorno. "Yo le dije que eso no era sano, que ella tenía que salir de ahí y ella me prometió que cuando encontrara algo estable y pudiera juntar plata se iba a ir", recordó. De hecho, Sophia había conseguido un nuevo empleo y estaba dispuesta a independizarse. "Él era muy celoso y muy tóxico. Como que la quería solamente para él, no la quería compartir", describió la joven, remarcando que la presunta víctima de femicidio se sentía "ahogada".
Rechazo a la hipótesis de suicidio
Consultada sobre si Sophia podría haber tomado la decisión de quitarse la vida, Coty rechazó categóricamente esa posibilidad. "Ella nunca se hubiera suicidado, nunca", sostuvo. Para la entrevistada, la víctima le comunicó a su pareja "algo que no le gustó", lo que desató una discusión. "Siento que pelearon y él se fue y a la madrugada volvió con otras intenciones. Y que por eso la mató", afirmó sin dudar, para luego sentenciar: "Fue un femicidio".
Sobre la personalidad de su amiga, destacó que era alguien con muchas metas. Coty subrayó que Sophia estaba ahorrando dinero y tenía la ambición de ejercer su profesión. Ambas se habían conocido trabajando en un local de ropa y fue allí en donde forjaron una amistad. "Ella me ayudó a comenzar modelaje. Ella era la mejor amiga que podía tener", recordó, conmovida.
La pareja se conoció en la facultad
Sophia Civarelli había cumplido 22 años recientemente y era estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Durante una de sus clases es que conoció a Valentín Alcida, que había venido de Los Surgentes, Córdoba, para asentarse en la ciudad y estudiar.
La pareja comenzó a fines de 2025. Civarelli era oriunda de Villa Amelia, donde vivía con su madre, pero hace unos meses se había mudado junto al joven para estar más cerca de la facultad y no tener que viajar tanto -la localidad está a 25 kilómetros de Rosario.
Según Rosario3, la joven era conocida en todo el pueblo, donde era muy querida. Incluso el club local, Atlético Unión Erín de Villa Amelia, decretó el duelo y suspendió todas las actividades del día tras la noticia. “Nuestras condolencias a la familia”, escribieron en sus redes sociales.
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