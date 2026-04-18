Violenta agresión de un militante libertario a otro de izquierda en la Facultad de Ciencias Sociales

De un tiempo a esta parte, la violencia y la confrontación dentro de las aulas experimenta un preocupante incremento, manifestándose tanto en agresiones físicas como en hostigamiento psicológico y verbal entre estudiantes, y en ocasiones hacia los propios docentes. Este fenómeno, lejos de ser aislado, evidencia la fragilidad de los mecanismos de convivencia social y la creciente tensión que se filtra en los espacios educativos. Por ello, abordar esta realidad requiere un debate urgente e ineludible, que deje de lado diagnósticos superficiales para construir políticas integrales que protejan la integridad de la comunidad educativa y rescaten las aulas como un lugar seguro para el aprendizaje.