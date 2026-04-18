Despiden en redes a la joven estudiante de Psicología que fue hallada sin vida en Rosario: "Tristeza enorme"

Sophia Civarelli y Valentín Alcida - pareja Rosario Valentín Alcida y Sophia Civarelli, ambos de 22 años, fueron hallados sin vida a pocas cuadras de distancia.

El mensaje de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario

En tanto, el lugar donde la joven se formaba como futura psicóloga también expresó condolencias a las familias y el dolor por la pérdida de ambos: "Nos encontramos con profunda conmoción y un dolor inmenso ante la noticia que se ha hecho pública el día de hoy sobre el fallecimiento de dos estudiantes de nuestra casa de estudios".