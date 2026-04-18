Conmoción en Rosario: hallaron muerta a una pareja y sospechan de un femicidio seguido de suicidio

Sophia Civarelli Sophia Civarelli, de 22 años, se había mudado a Rosario para estudiar psicología.

La noticia de su muerte fue conocida porque su pareja, Valentín Alcida, también de 22, llamó al 911 a las 4 de la mañana para alertar del fallecimiento. Minutos después, se dirigió a la casa de una amiga en 3 de Febrero al 1100, donde le contó lo ocurrido. Tras ello, se arrojó al vacío desde el octavo piso.

Su amiga llamó al 911 y el joven fue trasladado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, donde murió poco después. Efectivos policiales se acercaron a ambos departamentos para investigar el hecho. Secuestraron un cuchillo junto con los teléfonos de la pareja.

Valentín Alcida Valentín Alcida, oriundo de Córdoba, la había conocido en la facultad y, meses después, se mudaron juntos.

La fiscal del caso, Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencia Altamente Lesiva apuntó un detalle: en el departamento en que se halló sin vida a Civarelli se encontró una nota de despedida de Alcida, que anticipaba su propia muerte al no haber podido salvar la de su novia. Esa vivienda, a su vez, es en el que ambos convivían desde que formalizaron su relación de pareja.

"Había una carta que quedó en lugar, manuscrita por él, en la cual decía que su pareja se había quitado a vida y que luego él también decidió suicidarse porque no pudo salvarla. Lo intentó hacer de distintas maneras, pero no lo pudo concretar", añadió Ranciari.

"Por eso se dirigió al domicilio de su amiga y se suicidó de la manera que lo anunció en la carta: tirándose desde un octavo piso", concluyó la fiscal sobre la hipótesis fuerte.