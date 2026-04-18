El Banco Central emitió una comunicación para evitar la fuga de capitales: todos los detalles
La postura del Gobierno podría resumirse en una sola línea, 'de Argentina no se va un solo dólar'.
Según un artículo de Ámbito firmado por la periodista Solange Rial el Gobierno se encuentra en una encrucijada por los gruesos vencimientos de deuda que tiene durante el resto del año. Se sabe que Argentina está cerrando un nuevo acuerdo de financiamiento que aún le falta conseguir. "En ese marco, el Banco Central (BCRA) no para de comprar dólares pero, además, empezó una sintonía fina para recalibrar la microestructura del mercado de cambios. Como deslizaron en un informe de la city: la postura del Gobierno podría resumirse en una sola línea, 'de Argentina no se va un solo dólar'", explica Rial.
Según el Parakeet Capital: "El correlato en los flujos es elocuente. En lo que va de 2026, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market en dólares acumulan suscripciones netas por u$s1.500 millones, y los depósitos privados en moneda extranjera ya superan en un 20% el pico de la era Macri. El fenómeno tiene una lógica conductual precisa: el tenedor de dólares durante la era Milei aprendió que mantenerse líquido tiene un costo".
Por su parte, la consultora 1816 sostiene que "en un contexto en el que el canje CCL/MEP venía subiendo (reflejo de que el segmento corporativo no solo tiene pesos atrapados, sino también MEPs atrapados), el Gobierno endureció los controles cambiarios hace unos días (dificultando un poco más que los individuos arbitren), lo que permitió, por un lado, que el BCRA acelere las compras de reservas y, por el otro, que achiquen los rendimientos de lo que se emite localmente contra MEP".
"Pero no solo el BCRA busca como estrategia mantener la mayor cantidad posible de dólares en la plaza local, sino que, además, busca ponerle un piso a la cotización, y para ello utiliza las tasas de interés y la liquidez. 'Bajo la hipótesis de que el BCRA intentaría sostener cierto piso para el dólar y mitigar la volatilidad de tasas (en línea con el staff agreement del FMI), estimamos que la laxitud en la política de tasas se prolongará al menos hasta mayo de este año', destacaron desde Parakeet Capital", explica el mencionado artículo.
Finalmente, Solange Rial informa datos puntuales: "Las compras de divisas por parte del BCRA en los primeros 70 días del año representan el segundo mejor inicio de la última década, solo superado por 2024, revelaron esta semana desde el Research de Banco Comafi. 'Desde principios de mes, y aún más marcadamente durante las últimas dos semanas, el BCRA aceleró holgadamente el ritmo de compras. Mientras que el promedio por rueda de febrero y marzo se ubicó en u$s85 millones, en abril el promedio diario se duplicó hacia los u$s160 millones'." Y añade: "En el acumulado del mes, el Central registra un resultado positivo por u$s1.634 millones, apenas unos u$s100 millones por debajo del resultado de marzo, pero con 9 ruedas faltantes para terminar. Así, la entidad monetaria ya compró algo más de u$s6.000 millones de su objetivo de u$s10.000 millones para el año".
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