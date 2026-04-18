El Banco Central emitió una comunicación para evitar la fuga de capitales: todos los detalles

Finalmente, Solange Rial informa datos puntuales: "Las compras de divisas por parte del BCRA en los primeros 70 días del año representan el segundo mejor inicio de la última década, solo superado por 2024, revelaron esta semana desde el Research de Banco Comafi. 'Desde principios de mes, y aún más marcadamente durante las últimas dos semanas, el BCRA aceleró holgadamente el ritmo de compras. Mientras que el promedio por rueda de febrero y marzo se ubicó en u$s85 millones, en abril el promedio diario se duplicó hacia los u$s160 millones'." Y añade: "En el acumulado del mes, el Central registra un resultado positivo por u$s1.634 millones, apenas unos u$s100 millones por debajo del resultado de marzo, pero con 9 ruedas faltantes para terminar. Así, la entidad monetaria ya compró algo más de u$s6.000 millones de su objetivo de u$s10.000 millones para el año".